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中共官媒喊「別開第一槍」！美專家：攻台恐演變成另一個越戰

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▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍近日在多個海域進行軍演。（圖／翻攝東部戰區微博）

實習記者閔文昱／綜合報導

美中關係持續惡化，兩國軍隊都在南海和台灣海峽地區動作頻頻。不過中國官媒《環球時報》就指出，美中台三方應「恪守不開第一槍」的原則。對此，美國軍事專家分析指出，這顯示出中共高層擔心武力犯台的代價太高，如果攻台不能全面控制台灣，那麼這場戰爭很可能演變成中國的「越戰」，讓中國損失慘重。

根據《美國之音》報導，美國智庫國家利益中心主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis） 認為，中國選擇攻打台灣也並非不可能，不過中國一旦決定對台灣動武，美國政府不論是川普還是拜登，都不會坐視不管。

卡齊亞尼斯說，如果中國對台灣採取全面的軍事措施，這將代表第三次世界大戰。「中國現在擁有世界一流的軍事力量，僅次於美國，但要佔領台灣並不容易。只需看一看台灣地形圖就會明白，中共的確有能力拿下台北和台灣西海岸的重要城市。但是，我想台灣在長期的鬥爭中會把他們的主力遷入山地。這可能會成為中國的『越戰』。所以，他們發動這場戰爭並不容易。」

▲▼解放軍、習近平。（組圖／新華社、CFP）

▲美專家預估，若中國犯台將會付出慘痛代價。（組圖／新華社、CFP）

另外，美國海軍分析中心（CNA）研究員考夫曼（Alison Kaufman）也表示，中國目前解決台灣問題的潛在代價非常高，且解放軍認為自己不如美軍，如果中國領導人相信侵犯台灣一定會引發美國的強烈回應，那中國很可能會認為這不值得冒險，攻打台灣卻不能獲勝，將讓中共面臨昂貴的代價。

考夫曼認為，若中國攻打台灣行動失敗，輸掉台灣除了付出昂貴的經濟和人力成本外，中共還得要損失在國內的可信度，同時中國的國際聲譽和影響力也將受損，代價昂貴。他分析兩點，第一，中共所謂的「和平崛起」的真相將會暴露無疑， 第二，中國國家主席習近平要實現的「中國夢」所必不可少的和平的國際環境和國際秩序將會結束。

川普日前也曾針對中國入侵台灣的話題給出了回應，他表示，這是一個非常大的話題，這是一個非常震撼的話題，「但我認為中國明白我會怎麼做。」

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