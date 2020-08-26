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國民黨辦「台美論壇」！美智庫布魯金斯：中美關係惡化對台不利

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▲▼國民黨連線美國智庫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨連線美國智庫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國家政策研究基金會26日舉辦「中華民國-美國線上論壇」（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020），董事長江啟臣在會中以黨主席身份談論美中台關係。布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出，美國與中國大陸關係惡化反而對臺灣不利，尤其臺灣與大陸市場很近，美「中」衝突將會影響台商。

國政基金會26日上午8時30分首度舉辦跨國論壇，因疫情影響，以視訊會議方式進行，邀請美國及臺灣的學者專家分別在華府、加州、亞歷桑那州、臺北等地連線，以「華府-北京競爭下臺北的機會與挑戰（Taipei’s Opportunities and Challenges – Under the Washington-Beijing Competition）」為主題，展開政治及經濟兩場對談。

江啟臣在會中表示，雖然1979年中華民國與美國斷交，雙方仍維持非常緊密的非官方關係，欣見睽違6年之後，美國再次派遣高層官員美國衛生及公共服務部部長阿薩爾(Alex Azar)訪問我國，盼在臺灣關係法(TRA)基礎上，美國政府進一步落實近年來所通過的各項友臺法案，讓雙方的高層交流制度化與常態化。

江啟臣指出，美國在幫助我方拓展國際空間的努力上無庸置疑。臺灣目前迫切需要有積極參與世界衛生組織等專門性國際機構。除臺灣自身努力外，這些目標的實現，也需要美國在內的國際社會協助。美國對臺灣在道德上的支持從未間斷，這是臺灣能夠有意義地參與國際社會的關鍵之一。

江啟臣認為，美臺軍售關係的持續提升，包括陸續批准出售臺灣主要武器裝備，以及促使對臺軍售程序的逐步常態化，這些都是正面發展，但除硬體之外，臺美雙方在軍事上應進行更深入與更廣泛的對話、交流、訓練與合作。國防實力是中華民國賴以生存與發展的憑藉，國防預算的合理提升有其必要，正如所有民主國家，立法院必須盡責把關與監督行政部門的施政，確保納稅人的每一分錢都花在刀口上。

江啟臣同時以國民黨主席身份表示，在疫情緩和之後，希望盡快率團赴美訪問，這將是他擔任黨主席之後的首次訪美行程，相信代表臺灣理性中道的聲音，能進一步獲得美國政府與民間的理解與認同。

美國前AIT處長包道格（Douglas H. Paal）表示，馬英九政府時期在維護兩岸和平穩定有很大進展，但馬政府後期的政治環境改變，導致整個兩岸關係也隨之變化。值得注意的是，中共在印度邊界、南海、東海採取激進策略，這種做法將很難再回頭，只會愈演愈烈。中華民國應該強化對話，深化交流本質，進行智庫合作，並重視兩岸關係，且要有靈活度。

歐巴馬時期前白宮中國事務官員、布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩（Ryan Hass）則明白指出，兩岸關係愈來愈嚴峻，中共對臺灣壓力與日俱增，強化打壓我國際空間。另一方面，北京制定香港國安法箝制香港人權、民主及自由，做了不好的示範作用。

何瑞恩進一步指出，部分美國友臺的國會議員及智庫研究人員利用華府與北京的衝突，操作臺灣議題。何瑞恩強調，美國與大陸關係惡化反而對臺灣不利，尤其臺灣與大陸市場很近，美「中」衝突將會影響台商。

何瑞恩特別指出，美國與臺灣建立更友好的關係，毋須建立在美國與中國大陸關係變差的情況下，例如2009年至2016年，美國與中國大陸關係穩定，美國與臺灣的關係也同時有相當進展，諸如支持我方獲得世界衛生大會觀察員身份、兩國簽證合作及反伊斯蘭國恐怖組織的行動。美方樂見臺灣更民主、更安全，國際空間更提升。一個惡劣的兩岸關係，不見得造就美臺關係的穩定，穩定的兩岸關係對美國與中華民國卻一定有利。

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