國民黨辦「台美論壇」！美智庫布魯金斯：中美關係惡化對台不利

記者徐政璿/台北報導

國家政策研究基金會26日舉辦「中華民國-美國線上論壇」(R.O.C.- U.S. Online Forum 2020),董事長江啟臣在會中以黨主席身份談論美中台關係。布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩(Ryan Hass)指出,美國與中國大陸關係惡化反而對臺灣不利,尤其臺灣與大陸市場很近,美「中」衝突將會影響台商。

國政基金會26日上午8時30分首度舉辦跨國論壇,因疫情影響,以視訊會議方式進行,邀請美國及臺灣的學者專家分別在華府、加州、亞歷桑那州、臺北等地連線,以「華府-北京競爭下臺北的機會與挑戰(Taipei’s Opportunities and Challenges – Under the Washington-Beijing Competition)」為主題,展開政治及經濟兩場對談。

江啟臣在會中表示,雖然1979年中華民國與美國斷交,雙方仍維持非常緊密的非官方關係,欣見睽違6年之後,美國再次派遣高層官員美國衛生及公共服務部部長阿薩爾(Alex Azar)訪問我國,盼在臺灣關係法(TRA)基礎上,美國政府進一步落實近年來所通過的各項友臺法案,讓雙方的高層交流制度化與常態化。

江啟臣指出,美國在幫助我方拓展國際空間的努力上無庸置疑。臺灣目前迫切需要有積極參與世界衛生組織等專門性國際機構。除臺灣自身努力外,這些目標的實現,也需要美國在內的國際社會協助。美國對臺灣在道德上的支持從未間斷,這是臺灣能夠有意義地參與國際社會的關鍵之一。

江啟臣認為,美臺軍售關係的持續提升,包括陸續批准出售臺灣主要武器裝備,以及促使對臺軍售程序的逐步常態化,這些都是正面發展,但除硬體之外,臺美雙方在軍事上應進行更深入與更廣泛的對話、交流、訓練與合作。國防實力是中華民國賴以生存與發展的憑藉,國防預算的合理提升有其必要,正如所有民主國家,立法院必須盡責把關與監督行政部門的施政,確保納稅人的每一分錢都花在刀口上。

江啟臣同時以國民黨主席身份表示,在疫情緩和之後,希望盡快率團赴美訪問,這將是他擔任黨主席之後的首次訪美行程,相信代表臺灣理性中道的聲音,能進一步獲得美國政府與民間的理解與認同。

美國前AIT處長包道格(Douglas H. Paal)表示,馬英九政府時期在維護兩岸和平穩定有很大進展,但馬政府後期的政治環境改變,導致整個兩岸關係也隨之變化。值得注意的是,中共在印度邊界、南海、東海採取激進策略,這種做法將很難再回頭,只會愈演愈烈。中華民國應該強化對話,深化交流本質,進行智庫合作,並重視兩岸關係,且要有靈活度。

歐巴馬時期前白宮中國事務官員、布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩(Ryan Hass)則明白指出,兩岸關係愈來愈嚴峻,中共對臺灣壓力與日俱增,強化打壓我國際空間。另一方面,北京制定香港國安法箝制香港人權、民主及自由,做了不好的示範作用。

何瑞恩進一步指出,部分美國友臺的國會議員及智庫研究人員利用華府與北京的衝突,操作臺灣議題。何瑞恩強調,美國與大陸關係惡化反而對臺灣不利,尤其臺灣與大陸市場很近,美「中」衝突將會影響台商。

何瑞恩特別指出,美國與臺灣建立更友好的關係,毋須建立在美國與中國大陸關係變差的情況下,例如2009年至2016年,美國與中國大陸關係穩定,美國與臺灣的關係也同時有相當進展,諸如支持我方獲得世界衛生大會觀察員身份、兩國簽證合作及反伊斯蘭國恐怖組織的行動。美方樂見臺灣更民主、更安全,國際空間更提升。一個惡劣的兩岸關係,不見得造就美臺關係的穩定,穩定的兩岸關係對美國與中華民國卻一定有利。