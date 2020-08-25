怕嘉義、台南警抓　他騎鐵馬120公里到屏東市行竊…躲網咖被揪出

記者陳崑福／屏東報導

嘉義市黃姓男子不願工作，在嘉義、台南因行竊多次被抓，怕警察認出，不敢在該地作案，這次騎腳踏車到屏東市作案，發現一輛路旁廂型車未上鎖，涉嫌搜刮車內財物1萬多元逃逸，屏東警方循線隔天將他逮獲，讓他傻眼，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲黃姓男子行竊廂型車內財物，被監視器拍下作案過程，屏東警分局循線在屏東市一家網咖逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼作案的黃男。

屏東分局民生派出所日前接獲民眾報案，稱停放在家門前的車輛內財物遭到竊取，損失新臺幣1萬多元，警方獲報調閱附近監視系統查出嫌犯特徵，展開查緝。

警方查訪轄區旅館、公園及網咖進行地毯式訪查，在屏東市一處網咖逮捕43歲的黃姓男子，他坦承犯行，並表示會作案是因為經濟條件不好，以往在嘉義、台南地區犯案後總是馬上被逮，認為身分特徵早讓當地警方鎖定。

為規避警方查緝，這次他突發奇想，騎著腳踏車從嘉義沿著省道台一線經過台南、高雄一路騎來到屏東，利用夜色做掩護，到屏東市一處巷弄內，試著打開每部停在路邊車輛的車門，欲行竊車內財物，發現其中1輛廂型車車門未上鎖，即進入車內將財物搜刮後得手新臺幣1萬多元現金逃逸。

黃嫌說，原以為來到了屏東不會被警方認出來，怎知賊星該敗，還是落被抓；而偷來的錢全數用來採購衣物、買遊戲點數、泡網咖。 警方調查，黃男共騎了兩天的腳踏車，120公里的路程，到屏東市，途中累了就在網咖啡休息、吃喝，訊後依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東警分局分局長劉清俊呼籲民眾，車上不要放任何貴重物品，也提醒將汽機車停在明亮且有監視器的地方，或人車來往較頻繁的收費停車場，確保安全。

► Her今天推出「PS美美妍氣墊粉餅，加贈”法式紅唇”唇筆」原價2760元、特價999元

►二手票券豐富你的生活