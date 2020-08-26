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她臉書結識敘利亞戰地醫師男友　要匯款給「聯合國」助來台…警方2招破梗

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▲屏東縣枋寮警分局楓港派出所警員陳柏弦與郵局人員成功阻止女子被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局楓港派出所警員陳柏弦與郵局人員成功阻止女子被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

邱姓女子在臉書認識自稱在敘利亞擔任醫師的男友，該男友想要來台灣會她，但要她先匯入新台幣12萬元到他提供「聯合國」帳戶內，購買保險才能來台，她到郵局匯款時，郵局人員發覺有異報警，警方趕到拆穿對方詐騙手法，阻止她受騙。

屏東縣枋寮警分局楓港派出所警員陳柏弦近日執行勤務時，接獲枋山郵局來電，表示有一名女子疑似遭到詐騙，請警方前往協助。陳員趕到，看見邱姓女子在櫃檯前欲匯款12萬元，而郵局員工正在一旁勸阻。

警方仔細詢問，邱女稱在網路上認識一名外國男性友人，透過臉書互加好友聊天，並表示外國男友人正在敘利亞擔任戰地醫生，因想要來台與她共同生活，要求該女幫忙寫信至聯合國讓他可以離開敘利亞到台灣，並提供LINE軟體一個名稱為「聯合國」的帳號，並誆稱須以某帳號為醫生購買保險才能允許讓他來台灣，邱女不疑，決定匯款到該帳號。

警方聽了認為與常理不符，且對方提供的帳號竟是郵局帳號，以經驗判斷，該女應該是遇到詐騙集團常用的國際愛情騙子手法，立即舉出新聞相關案例及種種不合常理的手法，如聯合國怎麼會用LINE來回覆訊息，聯合國要求匯款怎麼會有本國郵局的帳戶等等，她才了解是遇到詐騙，並感謝警方及郵局的積極勸阻，避免她被騙。

枋寮警分局長黃國源肯定警員陳柏弦積極作為，避免民眾被騙，也提醒民眾詐騙手法層出不窮，遇到要求匯款或轉帳等情形，務必再三求證，且可撥打165反詐騙專線尋求幫助。

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