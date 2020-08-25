美術老師三度貼近學生媽偷拍私密處　辯「一時意亂情迷」下場慘

▲桃園市范姓美術老師今年7月間在補習班教室內，竟三度貼近學生媽媽裙底偷拍被發現提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市一家私立美術補習班擔任美術老師的范姓男子，今年7月間教導學生上書法課，趁一名學生媽媽關心小孩寫毛筆時，居然三度藉機貼近學生媽媽並以手機偷拍裙底之大腿與內褲等隱私部位，學生媽媽直覺范男表情有異上前質問，要其打開手機檢視，果然發現十餘張偷拍裙底照片，氣得立即報警提告，桃檢25日偵結依妨害秘密罪嫌將范男提起公訴。

檢警調查，30歲的范姓男子在桃園市楊梅區某美術補習班擔任美術老師，7月22日下午2時許，1名學生媽媽陪同小孩上書法課，范男見其專心指導小孩寫毛筆時，在一堂課短短50分鐘內三度藉機貼近學生媽媽，再以手機偷拍裙底風光。學生媽媽直覺范男動作詭異，且眼角瞄到有手機在自己裙底晃動，直覺可能被偷拍，因而上前質問，並要求范男打開手機照片檔，當場看到12張偷拍到大腿、內褲等隱私部位照片，氣得打電話給楊梅警分局提告。

范男在偵訊時坦承犯行，辯稱因一時意亂情迷才鑄下大錯，檢方除查扣手機照片等證據，偵結依妨害秘密罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑，並建請依刑規定沒收手機。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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