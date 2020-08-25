休旅車雙黃線違規超車釀車禍　警方加碼開單告發

▲車城鄉發生休旅車違規超車引發車禍並衝入草叢，警方開單告發 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

廖姓遊客24日下午駕駛休旅車行經屏東縣車城鄉後灣路段，看到前方有4輛自小客車連貫行駛，見對向車道沒有來車，即跨越雙黃車超車，卻發現對向有一輛自小客車迎面而來，緊急往右閃避，與同向楊姓男子駕駛自小客車發生碰撞，廖的車輛衝入路旁草叢，警方獲報處理，發現兩車內共有4人，兩駕駛均受輕傷，酒測值均為零。

▲▼車禍現場、警方處理。

恆春警方表示，恆春鎮後灣路段，於24日17時04分發生休旅車違規超車的車禍案件。廖姓男子駕駛一輛黑色休旅車沿車城後灣路往北行駛，同行前方有4輛車連貫行駛，廖男見對向車道沒有車輛即跨越雙黃線要連續超越前行的4車。

但當時對向車道剛好駛來一輛銀色轎車，廖男發現後即往右閃避而與同向由楊姓男子駕駛的綠色轎車發生碰撞，廖男駕駛休旅車失控衝入路旁草叢，雙方駕駛皆為輕傷送醫並無大礙，經酒測雙方皆未飲酒。

恆春警方依規定針對該違規行為開單告發，並將於該路段加強是類違規行為告發取締工作，並呼籲，汽車駕駛人超車時不得跨越雙黃線，對向來車交會及前行車有二輛以上時不得超車，請駕駛人遵守交通規則，避免發生交通事故，尊重其他用路人的路權。

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