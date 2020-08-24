王婉諭：若當選時力決策委員「力促黨內溝通」　避免有人再受傷害

▲由左至右為宋國鼎、王婉諭、曾玟學。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者黃巈禾／台北報導

網路上流傳「國昌錄音檔」，引發時代力量茶壺風暴，苗栗縣議員曾玟學退黨。對此，表態參選時力決策委員的立委王婉諭表示，若進入決策委員會，將力促黨內溝通，避免再有人因為彼此的不理解、不諒解而受到傷害。

「驟然得知玟學退黨的消息，一整夜心情難以平復」王婉諭表示，一整夜心情難以平復，身為一個苗栗女兒，看見曾玟學和宋國鼎為家鄉努力奮鬥，她感到佩服也期待，上任立委後，第一個聯合服務處就是和曾玟學、宋國鼎在苗栗兩個地方成立，這半年多以來，大大小小的陳情案、地方建設案，兩位議員不吝於和她討論，如何讓地方更好，如何讓苗栗成為一個年輕人嚮往的家，而曾玟學這樣一個懷有理想、認真打拚的年輕人，最後做出離開的決定，我覺得非常惋惜。



王婉諭指出，過去這個政黨的一切她不曾參與，加入之後所經歷的風風雨雨，每一次都覺得揪心，對她來說傷害到的都是台灣民主的底氣、傷害到的都是這每一位熱心參與公共事務的年輕人，時力該面對、該正視的問題，她要求自己，也希望黨每位有決策權力的成員們，在此時此刻都應嚴肅、認真坐下來，放下過去的成見，好好思考這個政黨未來要帶領台灣、帶領著這些還支持著、努力著的人朝向何方。



王婉諭提到，知道每個黨員對這幾個月以來的事件有不同的想法、立場，但政黨政治最核心的概念，就是一群具有共同理想的人，能取得共識，然後堅定地朝目標邁進，這次決策委員的改選，為的就是希望能大破大立、進行革新，離開縱然是一種選擇，但留下來就有機會一起改變結構、共創新局、邁向未來。



對於還留在時力的所有夥伴們，王婉諭呼籲，希望大家不要氣餒、不要灰心，這從來都不是最黑暗的時候，只要在裂縫中還能看見光亮，終有一天一定能找到希望，過去的一切無力改變，但未來路上，「若我能順利進到決策委員會中，我會盡最大的力量，促成黨內的溝通與討論、避免再有人因為彼此的不理解、不諒解而受到傷害。我和大家一起努力、一起找到屬於這個時代的力量」。

時代力量將於25日進行網路投票3天，改選決策委員，但網路上流傳一份錄音檔，內容為前時力立委黃國昌的談話，內容提到「沒有我支持你，你選得上嗎？結果你選上決策委員後，你以為你誰啊？」、「曾玟學認為說靠他自己能選上決策委員，我只能笑笑的，我的配票單下去的時候，有多少黨員是看那個配票單投票的，你們心裡很有數」

曾玟學23日晚間宣布退黨，並表示，錄音檔出現後，黨內沒人對黃國昌的言論有任何意見，還有人覺得消息是他放的，過去多次黨內放話和洩密也被懷疑過，讓人心寒，黃國昌對於時力的影響力與控制力，很少有人敢違逆其意見。不過，黃國昌事後反擊，該錄音檔經惡意剪接。