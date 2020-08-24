超暖父女讓出對號座！長輩猶豫...同伴0感恩催促　他目睹傻眼：很不值

▲父女讓座，站了一長段時間。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友搭乘台鐵時，目睹長者們上車後，有對父女沒多久便讓出對號座位；沒想到，老人同伴竟一副理所當然的大聲嚷嚷，身為旁觀者的他，很替熱心父女檔不值。貼文一出引發論戰，而大多網友都認為，對號座根本不用讓。

網友在爆怨公社發文直呼，「有時候我真的不懂，坐個火車，一堆老人上車後開始在那邊嘰嘰喳喳，於是照片裡這好心的爸爸便讓給老人坐，結果老人同伴還大聲地說，你80幾歲可以坐啦！」

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一席話讓他覺得莫名其妙，「人家已經好心讓你們坐了，還要在那邊倚老賣老講這些，這妹妹後來跟著爸爸一起站了很久，妹妹也不敢坐了。真心覺得有時候做愛心，卻被視為理所當然真的很不值。」

po文掀起一陣熱議，網友們紛紛表示，「妹妹好累的樣子」、「倚老賣老真的很靠北」、「爸爸很善良」、「排隊也是啊...強迫敬老尊賢」、「辛苦善良爸爸跟妹妹了」、「感覺這爸爸眉頭深鎖」、「說真的我感覺你誤會了，那老人可能也不敢坐怕被人講話，因為有的老人長得不像80歲，他們怕坐了被年輕人罵」。

同時，也有許多人直言，對號座本無須讓位，「讓座是情份，不讓座是本份」、「有小孩又大包小包的，幹嘛要讓座」、「短程我會讓，長程就免了啦」。