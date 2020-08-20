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飼主裝沒看到！36週準媽媽「被狗狂追」嚇壞　滿腳傷口惹心疼...籲：請繫牽繩

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▲孕婦被狗追。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲這名孕婦只是出門領貨、買早餐，竟忽然被狗追。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

小狗總愛出門跑跑跳跳，不過主人如果沒有綁牽繩，小狗一旦失控，可能就會嚇到其他路人。一名孕婦發文表示，她先前騎車時，被一隻沒有綁牽繩的小狗狂追，害她只能邊煞車，邊往安全島自撞；她提醒主人後，對方竟絲毫不在乎，甚至任由小狗繼續追其他騎士和老人，非常危險。

這名孕婦在「爆怨公社」上發文表示，她已經懷孕36週，不過因為肚子餓，所以就騎車買早餐，也順便領貨。不料在路程中，竟忽然衝出一隻沒綁牽繩的小狗，且還不斷朝著她的車子往前追，讓她只能邊煞車，邊往旁邊的安全島自撞，雖然她自稱沒有大礙，不過從照片中可以見得，她的小腿上還是留有不少鮮紅的傷口。

請繼續往下閱讀...

原PO事後嚴肅的告訴飼主，「遛狗要牽繩」，豈料對方完全不回應，還走到旁邊蹲坐，任由小狗繼續朝其他機車騎士狂追，導致好幾個老人和駕駛人都驚嚇連連，差點發生意外。

▲孕婦被狗追。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲飼主任由小狗隨便追路人。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO補充，她7月初才因為貧血而自撞安全島，導致小腿有些許傷口，現在又遇到小狗狂追，「真的雖（衰）到沒剩欸。」她的老公得知後，既心疼又氣憤，而她則嚴正呼籲，「遛寵物用牽繩真的也是在保護主人的權益，也替用路人想一下」，就算寵物平時很乖、不會咬人，但不代表其他人一定不會害怕。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「天啊！妳有沒有看醫生，我擔心妳的傷勢跟肚子的寶寶」、「看起來好痛…這種人應該還是要給他教訓」、「一定要提告他，根本蓄意」、「這還叫沒事嗎？未免太心疼，太痛了吧」、「支持報警提告，牽個繩很難嗎」、「超危險的」、「狗主人問題很大！我覺得還是提告，不然他永遠不知這樣的行為會害死人」。

據悉，動物保護法規定，飼主應該要防止動物無故侵害他人生命、身體、自由或財產，危險性犬隻或曾有攻擊紀錄的小狗都務必要繫牽繩並戴頭套；如果沒有攻擊紀錄，主人同樣也要盡「伴同」的責任，必須好好監督、控管。

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關鍵字：

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