經典滷排骨能單買！台鐵全新4款聯名鮮食全家開賣　有35元酸菜肉包

▲台鐵攜手全家鮮食，8/26再推全新4款新品。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵繼先前8月12日新推出的2款聯名懷舊創新鮮食「排骨肉蛋吐司」與「經典滷排飯卷」後，8月26日起再加碼推出「滷排骨麵」、「滷肉排骨飯」、「酸菜肉包」與「經典滷大排」4款新品鮮食，於全台全家便利商店開賣，經典味道，創新呈現。

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▲全新酸菜肉包，拌入經典去骨里肌肉與酸菜的Q彈，還有特製微波專用麵皮，售價35元。（圖／台鐵提供）



這次台鐵推出全新酸菜肉包品項，拌入經典去骨里肌肉與酸菜的Q彈，鹹香風味，吮指留香，特製微波專用麵皮，加熱後Q彈不乾硬，是早餐的好選擇，售價35元。

▲滷排骨麵特別以湯麵的形式選用國產里肌排骨，搭配台式油麵與油蔥酥肉燥湯頭，呈現傳統風味。（圖／台鐵提供）



為延續台鐵便當具有「幸福的記憶癮味」品牌印象，這次更精心研發「滷排骨麵」，特別以湯麵的形式選用國產里肌排骨，搭配台式油麵與油蔥酥肉燥湯頭，呈現傳統風味；「滷肉排骨飯」以國產里肌排骨先炸後滷，米飯再搭配獨門配方滷汁，雙滷風味一次享受，售價均為89元。

▲「滷肉排骨飯」以國產里肌排骨先炸後滷，米飯再搭配獨門配方滷汁。（圖／台鐵提供）

第一波鮮食中採取期間限定預購販售的冷凍「經典滷排骨」廣受消費者喜愛，這次特別推出冷藏單片裝的「經典滷大排」，剪開微波就可以品嚐到台鐵便當經典的美味滷排骨，售價49元。

▲這次特別推出冷藏單片裝的「經典滷大排」，剪開微波就可以品嚐到台鐵便當經典的美味滷排骨。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，滷大排簡易覆熱或切塊先煎後炒甜彩椒等微加工就可以成為一道主菜，讓忙碌的婆婆媽媽輕鬆完成上菜任務，不管獨享或家庭聚餐都非常適合。

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