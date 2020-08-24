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未戴口罩3000罰款火速繳清！黃偉哲：縱有百般理由也都不成理由

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記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日上午指出，台南市政府已經率先全國開出第1張未依規定戴口罩的罰單，開罰對象就是他自己，他在上午11時52分許，拿去超商繳了3000元，以身作則展示決心。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市政府已經率先全國開出第1張罰單給自己，他已經拿去超商繳了3000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市政府已經率先全國開出第1張罰單給自己，他已經拿去超商繳了3000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長指出，其實當初的情境是因為參加志工活動，應要求短暫的拿下口罩，但是他覺得其實雖然醫師有說在室內短暫的15分鐘內拿下口罩是沒關係，但是他覺得為了避免灰色地帶，為了避免取締困難，為了避免有人趁機鑽漏洞，他覺得還是從嚴處理，沒有15分鐘寬限，嚴處理方式就是從他開始。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市政府已經率先全國開出第1張罰單給自己，他已經拿去超商繳了3000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，從今以後我們去除一些灰色地帶，就是凡是在室內就要戴口罩，為這個中央疫情流行指揮中心所規定的8項場所，我們就從嚴處理，但是在餐廳裡面用餐當然是可以拿下來，這部分我們也依據中央的規定。

黃偉哲說，總之市長都帶頭做，而且市長也被處理、被處分了，所以說以後就沒有什麼空間，沒有什麼特權，也沒有什麼包庇的情形，所以他相信也希望大家能夠做好防疫，室內戴口罩。

黃偉哲強調，這張3000元罰單，相信是台灣第1張，這個我們自己先處理，雖然他有百般理由，但是都不成理由，反正規定的做法就要做。

台南市衛生局開出的3000元罰單，市長黃偉哲於近中午11時52分許，到超商繳納完成，並取得繳費證明佐證，他言出必行。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市政府已經率先全國開出第1張罰單給自己，他已經拿去超商繳了3000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，黃偉哲23日上午出席「幸福祖孫情‧快樂向前行」活動，被家長拍下頒獎時未戴口罩，也未保持安全社交距離，更離譜的，黃偉哲與小朋友近距離擊掌時，也未戴口罩，家長強烈質疑，「市長為何可以不遵守防疫規定？疫情尚未趨緩，為了防疫，應落實戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手，這是市長自己講的，是在哈囉？」。

家長表示，校方通知單上還標註「特別注意，依台南市政府宣導，凡是在室內場所，人員必須配戴口罩，並保持社交安全距離，當日活動，請家長與小朋友依照上述規定」，結果，黃偉哲與小朋友近距離擊掌，竟沒有戴口罩，家長直斥，「市長四處跑行程，不擔心將病毒傳給小孩子嗎？」。市府依法開出第1張3000元罰單給台南市長黃偉哲。

台南市自17日起須戴口罩的8類場所，包括醫療院所、長照機構、社會福利、托育機構等醫療照護機構；大眾運輸站與車廂等大眾運輸空間；觀光工廠、百貨公司、量販店等賣場市集；圖書館、補習班、K書中心等教育學習場所；藝文活動室內場所等展演競賽場所；宗教遶境活動等宗教場所；八大行業、電影院等娛樂場所；團體旅遊活動、占用道路活動等大型活動。

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