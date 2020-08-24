台美聯手查走私「黃花膠」　每公斤市價逾140萬！FBI駐台聯絡官現身

記者張君豪／台北報導

台灣史上首例！美國聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation）與台灣國際刑警合作，聯手查獲台灣私梟走私國際《瀕危野生動植物種國際貿易公約》保護的「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾，該魚鰾曬乾俗稱海中黃金的珍稀食材「黃花膠」，目前是大陸頂級宴會、中醫藥上認為可壯陽滋補珍稀食材。

▲美國FBI駐臺灣聯絡官Nicolas G Garcia24日下午親赴刑事局驗收查緝成果，由該局副局長廖訓誠陪同說明。（圖／記者張君豪攝）

▲美國FBI駐臺灣聯絡官Nicolas G Garcia24日下午親赴刑事局驗收查緝成果。（圖／記者張君豪攝）

國際刑警會同FBI、財政部關務署這次攔阻小三通管道查扣143枚「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾，總價值超過新台幣2644萬元新台幣，今天FBI聯邦調查局駐臺聯絡官Nicolas G Garcia親赴刑事局慰問台灣關務署、警方查緝有功人員，Nicolas致詞時感謝台灣專案小組對美方情資的重視，致詞時特別強調：「謝謝台灣！」

▲台灣刑事局國際刑警查獲大批違法走私的高價黃花膠。（圖／記者張君豪攝）

美國聯邦調查局於2020年7月底通報刑事局，台灣有不法份子私下收購「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾，利用空運快遞國際包裹，由墨西哥、美國送達轉運站臺灣。

▲台灣刑事局國際刑警查獲大批違法走私的高價黃花膠。（圖／記者張君豪翻攝）

涉嫌走私這些珍稀魚鰾的，是在報關行任職的姚姓主嫌（30歲）收穫貨儲放到新北市新莊、雙和地區倉庫，再以船運三小通方式運往大陸廣州，姚姓主嫌透過手機通訊軟體微信接受大陸買家下單，再以報關專業走私黃花膠，藉此規避檢查謀取暴利。

刑事局指出：「加州犬型黃花魚」又名「麥氏托頭石首魚」因生長緩慢、加上近年來商業化捕捉，導致群落數量銳減，已被國際列入高度瀕危物種，台灣海委會海洋保育署亦公告為瀕臨絕種野生動物。

黃花魚鰾曬乾後俗稱「黃花膠」，其生物特徵在於魚鰾前端有辮子，目前是中國大陸及東南亞地區的高價商品，黑市價格遠勝一般3-4級毒品。根據美國司法單位調查報告，2019年5月大陸海關查扣565枚「黃花膠」、重達167公斤，售價可達美金765萬元 （折合台幣約2.2億元）。

刑事局國際刑警科接獲FBI通報請求後，會同財政部關務署台北關，並與台北市松山、新北市新店警分局共組專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦，經專案小族成員先讓這批以「傳統家具塑膠零件」報關走私進口的黃魚鰾入境。

專案小組按兵不動，繼續監控取貨的姚姓主嫌，10日緊急赴新北市板橋、新莊、永和等地區發動搜索，共計查扣161枚、重逾19公斤之「黃花膠」，經臺美兩地實驗室檢驗確認為瀕臨絕種「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾，若依2019年5月售價估算可達美金90萬元。警逮捕姚姓主嫌詢後依違反野生動物保育法、懲治走私條例移送新北地檢署送辦。

警方指出，中國大陸及東南亞坊間盛傳「加利福尼亞灣石首魚」極富營養和藥用價值，具有壯陽、抗衰、防癌等神奇效果，但這些黃魚花膠並未接受政府相關檢疫，可能帶有致病原，呼籲民眾切莫輕信偏方購買食用，以免傷財傷身。

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