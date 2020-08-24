吃光親子丼半熟料　奧客稱「不敢吃生的」！拿蛋汁飯要求煮熟

▲一般的親子丼會鋪上滑順的半熟蛋液。（圖／PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

餐飲業常常會遇到各式各樣的客人，也常聽到不合理的要求，一名餐廳員工表示，日前遇到一名客人，點了一份親子丼，把半熟的蛋和雞肉吃完後，拿著淋著蛋汁的白飯向店家反應，「吃生的會拉肚子」。讓原PO滿臉問號，「把蛋跟肉都吐出來啊！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，店內的親子丼是將蛋液跟熟雞肉一起料理，煮到蛋熟之後放到飯上，因此點餐的時也會詢問客人「蛋要全熟還是半熟」，該客人在點餐時表示接受半熟蛋。沒想到餐點送出後，對方竟然把半熟蛋皮跟雞肉都吃完，拿著淋著蛋汁的白飯要求煮熟，「我怕吃生的會拉肚子耶」。

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原PO在文章提及，店內沒有微波爐，噴槍也剛好壞掉，且因為疫情期間，不方便將餐點回鍋炒熟，害怕因為被客訴，於是又重新做了一碗全熟的親子丼給客人，並向客人喊話，「把蛋跟肉吐出來啊！」貼文一出後，引起網友們討論，「通常我都覺得這種人很可憐，這樣貪小便宜會比較有錢嗎」、「好窮酸喔，為什麼要這樣子ㄠ店家呢」、「怕還吃光」。

也有許多網友提出解決辦法，「可以幫她換成外帶，讓她回家煮或蒸」、「可以學我餐廳的菜單上面備註(半熟/全熟)，蛋蓋類的丼飯在台灣都容易遇到這個問題」、「他都吃了，你再給他一碗飯再炒一顆雞蛋放上去就好，肉沒必要給他阿」、「下次準備一支炙燒噴燈在他面前幫他加熱到熟」。