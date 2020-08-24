女廁才有尿布台！奶爸遭路人「看色狼之眼」側目　苦嘆：不只是女生責任

▲許多公共場鎖所的尿布台都設在女廁。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站月初才報導《「親子廁所限女性！」清潔人員肉身擋門 3寶爸傻眼：一打三卻用不了...》，就有一名奶爸心有戚戚焉，在臉書《爆怨公社》貼文，說台灣很多公共場所都沒有設置附尿布台的哺乳室，甚至很多尿布台都是設在女廁洗手台附近，讓他明明有需求幫孩子換尿布，卻要被別的女性側目。

這位奶爸文中開頭就直呼「忍了很久，忍不住來抱怨！」說台灣像是賣場、百貨公司等公共場所，很多都沒有設置哺乳室，雖然有尿布台，但很多都設在女廁洗手台。原PO就說他上次帶老婆小孩到高雄一間購物中心，「由於小孩大便，加上老婆大包小包還有孕在身！於是我進了女廁（再次強調尿布台都設置在洗手台附近）幫忙小孩擦屁股換尿布。」

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沒想到換好尿布，要牽小孩走出女廁時，就聽到其他女性小聲地說「這是女廁……」，讓他頓時覺得彷彿被當成色狼。事隔幾日，一家人到別間百貨公司用餐，又需要幫孩子換尿布，他就跟著老婆進女廁，「換完出來後又看到有人跟她老公竊竊私語（感覺又是異樣眼光）。」

這樣的事情讓原PO忍不住直呼「拜託台灣，為何大部分尿布台只設置在女廁！」希望台灣這一點能趕快進步，像國外一樣男廁一樣也設有尿布台。最後他也用hashtag表示「#換尿布不是只是女生的責任」、「#更不是完全不甘爸爸的事」。貼文一出，其他網友都相當認同，「難道沒看見爸爸幫小孩換尿布嗎？這樣就是色狼？」「你是好爸爸，願意走進去女廁值得拍拍手。」