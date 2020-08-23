4歲童被拐！台中知名餐廳店員瘋狂「捏、摸、抱」　媽氣炸：還把兒子騙出去

▲原PO一家人吃飯時，服務人員頻頻前來騷擾她的兒子。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

台中一名媽媽日前帶4歲兒子去餐廳用餐時，遇到了「過度熱情招待」的女性服務人員，對方不但伸手輕捏兒子肉肉的臉頰，還「未經同意」就摸頭、擁抱，而後更企圖把她的兒子拉去選飲料。最令這名媽媽氣憤的是，服務人員一趁她不注意，竟直接把她的兒子拐到餐廳外，讓她感到非常恐慌。

這名媽媽在「爆怨公社」上發文表示，昨（22）日中午，她帶了兒子、家人和親家一同至台中烏日知名的雞餐廳用餐，不料位子都還沒坐熱，就來了一名相當熱情招呼的服務人員，向她確認是否需要兒童餐具。而後，那名服務人員居然看上原PO兒子肉肉的臉頰，在沒有經過同意的情況下，伸手捏了一下。

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原PO表示，因為那是初次與妹妹的公婆用餐，不想破壞氣氛，因此沒有當場阻止服務人員的行為，而她也拿出濕紙巾擦拭兒子的臉頰，暗示服務人員的行為不妥，豈料不但沒有奏效，對方還變本加厲。服務人員不但企圖拉著原PO兒子的手去選飲料，在被嚴正拒絕後，甚至直接反嗆，「小孩想要自己選啊！」

原PO不斷翻白眼、擺出不悅的神情，但那名服務人員仍不為所動，不但亂摸她兒子的頭，還蹲下來抱她的兒子，過程中頻頻騷擾，且都未經同意。最讓原PO理智斷線的是，當飯局差不多結束時，因為大家都忙著打包餐點，所以沒有注意到小孩，而她的兒子就被那名服務人員帶走了。

▲服務人員在未經客人同意的情況下，私自把孩子帶出餐廳外。（示意圖／取自Pixabay）

原PO當時整個嚇傻，到處找人，最後好不容易在餐廳外看到兒子和那名服務人員，也當場斥責孩子怎麼隨便跟著陌生人走。聽到兒子的回答，她才知道那名服務人員是以「看魚」為由拐騙孩子，對方也完全不覺得自己有問題，不過因為她們一家人趕著回台南，所以也沒有再質問對方。

原PO表示，為了不把飯局的氣氛鬧僵，所以沒有保護好兒子、為兒子嚴正拒絕，這是她的疏失和不對，但是服務人員還是不能未經同意就亂碰她的孩子，更不能趁大家不注意時，私自帶走。原PO痛斥，這樣的行為非常令人生氣，就算餐廳把這些行為視為「熱情」的表現，但對她來說，「這是騷擾！！並且造成我的恐慌！」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「討厭對方的行為一定要出聲制止」、「我都覺得陌生人碰，就是不乾淨，還帶走小孩，不怕人家報警說他綁架嗎」、「再怎麼喜歡孩子，這樣的行為真的不OK」、「這個都可以提告誘拐小孩了吧」、「其他家人怎麼沒制止她啊」、「太離譜！熱情過頭了吧」。

而後，原PO也現身在留言處表示，小孩所幸沒有受傷，不過服務人員並沒有道歉，目前店家也還沒有對這件事做出回覆。