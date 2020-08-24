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口罩黃牛賣中衛「價格請私訊」！他好奇問一盒多少　嚇呆了：3200含運…

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲口罩黃牛開出的價格讓原PO嚇呆。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

近期因為新冠肺炎疫情又進入不穩定的狀況，甚至瀰漫一股不確定的緊張氣氛，民眾再度開始囤口罩，卻有人搶到貨、打算以高價轉手賺價差！就有男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張訊息截圖，只見有人似乎要賣中衛口罩，他私訊一問價格，忍不住開罵「就是有你們這些口罩黃牛……這價錢真的嚇到我了……」

這位男網友似乎是看到有人要賣中衛口罩，只見原PO截下貼文照片，其中還有別的網友問酪梨綠、深丹寧、櫻桃紅等顏色，賣家則在下方強調「請私訊，謝謝」。原PO便把這張截圖用臉書訊息傳給賣家，「你好」、「請問這一盒（中衛櫻桃紅）多少？謝謝」，對方則是簡單回一句「3200含運」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一盒中衛口罩開價3200元，原PO馬上「謝謝再聯絡」。（圖／翻攝自爆怨公社）

價格曝光後，男網友嚇到趕緊說了句「謝謝」，接著忍不住在《爆怨公社》開噴，「我知道中衛非常難搶，根本碰運氣，很多顏色我也覺得好看想收集！」並說他寧願慢慢等，也不要跟這些口罩黃牛購買，「不過看來……不用急！我有的是時間可以等……」

看到貼文後，其他人也紛紛喊扯，「就讓他放到過期吧！等疫苗一出來，看看他的口罩還值這個價碼嗎」、「拿來裱框是吧」、「跟他買啊，記得帶警察一起面交」、「我買中衛淺藍色的，一盒也350，他這是搶劫嗎」、「這價錢，好敢開呀」、「3200扣掉運費60還有3140，3140一盒50片，天啊！一片要60？」

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