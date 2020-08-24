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雙颶風先虐加勒比海再襲墨西哥灣！　路易斯安那州「災難宣言」撤沿岸居民

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▲▼美國路易斯安那州紐澳良（New Orleans）居民，趕在馬爾科颶風（Marco）來襲前，於23日到超市排隊購買物資。（圖／路透）

▲美國路易斯安那州紐澳良（New Orleans）居民趕在馬爾科颶風來襲前，於23日到超市排隊購買物資。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

颶風馬爾科（Marco）和熱帶氣旋勞拉（Laura）逼近美國，23日已進入肆虐加勒比海和墨西哥灣地區，迫使路易斯安那州（Louisiana）和古巴數以千計的沿岸居民撤離，海地首都太子港的道路已被淹沒，整個墨西哥灣沿岸乃至美國南部地區，本州災情預計更加嚴重。

綜合外電報導，馬爾科於23日增加形成颶風，風速達到每小時120公里，預計於美東時間周一（24日）在路易斯安那州沿岸登陸。熱帶氣旋勞拉則已在多明尼加共和國、海地和古巴肆虐，而且氣象預報預測將於周三（26日）正式形成颶風，然後侵襲路易斯安那與德州。

▲▼熱帶氣旋勞拉（Laura）肆虐海地，將往西北美國南部沿岸前進。（圖／路透）

▲熱帶氣旋勞拉（Laura）肆虐海地，將往西北美國南部沿岸前進。（圖／路透）

美國總統川普23日已針對路易斯安那州簽署一項災難宣言，前一日則對美國在加勒比海地區的自治邦波多黎各（Puerto Rico）發出同樣宣言。

路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）警告州民，23日將會顯著感受到熱帶風暴的強風，所有人若不在22日晚間前離開，必須做好應對接連到來的馬爾科和勞拉。

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