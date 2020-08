婚禮賓客拔槍「子彈直射新郎胸口」！他新婚夜命危　新娘卻拒絕配合調查

▲據了解,新郎與一名受邀參加婚禮的賓客發生口角衝突。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國德州休士頓一名新郎20日剛完成終身大事,但卻在完婚數小時的新婚之夜,被自己婚禮上的賓客開槍射擊,胸部中彈,當日深夜被緊急送醫,一度處於命危狀態。但令人關注的是,此次槍擊事件現場多名目擊者不願配合調查,就連新娘也是。

綜合休士頓紀事報、紐約每日新聞等美媒報導,新郎當時與一名受邀參加婚禮的賓客發生口角衝突,槍擊事件就此發生,嫌疑人隨即逃離現場。當日深夜11時30分左右,新郎被發現胸部中彈倒在一處人家門口,隨後被緊急送醫,儘管一度傳出命危消息,但有望保住性命。

只不過,槍擊事件目擊者並沒有與警方合作,就連新娘也是。事發現場現已拉起封鎖線,當局也沒有發布任何有關嫌犯的公開資訊,已知有3人被拘留。

District 5 units at 16850 Anna Green ST. A groom has been shot on his wedding day. Witnesses not cooperating with responding officers. Groom was lifeflighted in critical condition. Scene is active & detectives are enroute. @HCSOTexas @HCSO_D5Patrol @SheriffEd_HCSO @HCSOPatrol pic.twitter.com/vthYPfFwAJ