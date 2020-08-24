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川普政府傳選前「緊急授權」用實驗性疫苗　英藥廠和牛津大學合作研發搶手

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▲新冠肺炎,新冠病毒,COVID-19,疫苗,新藥,生技,製藥。（圖／路透）

▲川普政府想在選前達成成功資助疫苗研發量產的政績。（圖／路透）

文／中央社倫敦23日綜合外電報導

英國媒體報導，美國總統川普政府正考慮為英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實驗性疫苗提供緊急使用授權，以便11月3日總統大選前投入使用。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，目前美國當局正在研究的一種方案是，美國食品暨藥物管理局（FDA）於10月授予這款潛在疫苗「緊急使用授權」（emergency use authorization）。

英國牛津大學（Oxford University）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）合作研發的疫苗在人體試驗階段相當順利，部分國家已經跟阿斯特捷利康簽訂協議，未來可望獲得或生產這款前景看好的疫苗。

但路透社報導指出，阿斯特捷利康公司否認曾跟美國政府討論這款潛在疫苗的緊急使用授權，公司發言人透過聲明說：「阿斯特捷利康尚未跟美國政府討論緊急使用授權，現在猜測這種可能性還太早。」

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情數據顯示，截至台灣時間24日凌晨4時左右，美國仍是全球疫情最嚴重國家，全美累計確診數逾569萬例，其中超過17萬6000人病歿。

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