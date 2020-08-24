孫大千4問題酸諷外交部　「已成美國國防部附隨組織」

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文和前總統馬英九近日為了主權議題持續隔空攻防，前國民黨立委孫大千23日在臉書PO文並提出4個問題，希望外交部能清楚說明，畢竟美國長期以來都習慣犧牲他人、成全自己，成為棄子的國家到處都是，「外交部憑什麼向台灣人民保證，台灣不會是下一個美國的棄子呢？」

▲孫大千酸外交部已經成為美國國防部附隨組織。（圖／記者李毓康攝）

孫大千在文章開頭第一句先對外交部嘲諷，「為什麼不乾脆改名叫做『台獨部』呢？」首先，馬英九是在提醒民進黨政府，不要把台灣推向戰爭邊緣，他最在意的就是國家安全，結果卻被曲解成是反國安、反外交的行為。

孫大千接著提出第二點，美國對台灣向來是口惠而實不至，除非要我方花大錢購買昂貴的軍購，細數過去種種，美國似乎沒有為台灣做什麼實質的事，「美國敢承認中華民國政府嗎？美國敢和中華民國建立外交關係嗎？」

▲孫大千臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）

「美國長期以來就習慣犧牲小弟，成全自己。」孫大千認為，成為美國棄子的國家到處都是，「外交部憑什麼向台灣人民保證，台灣不會是下一個美國的棄子呢？」

最後一點，孫大千說，假如台海發生戰爭，外交部是否能夠替美國總統川普保證，美方一定會出兵介入，「什麼時候外交部已經成為美國國防部的附隨組織了呢？」