美陸軍新防禦系統IBCS測試成功　「快速繪製軌跡」同時攔截巡弋、彈道飛彈

▲IBCS幾乎同時擊落導彈飛彈與巡弋飛彈。（圖／擷取自army.mil網站）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國陸軍「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（IBCS）於20日完成測試，在新墨西哥州白沙測試場成功擊落彈道飛彈以及巡弋飛彈。倘若IBCS在11月被批准生產，將會在13個月後對系統進行初始運行測試與評估。可望載2020年下半為第一支部隊配備IBCS。

根據《國防新聞》報導，美國陸軍會從不同方向，對IBCS發射巡弋飛彈與彈道飛彈靶彈。IBCS系統在接收雷達與感測器回傳的資訊，繪製目標飛彈的軌跡，然後回報操作人員「要用什麼飛彈攔截」。

測試中，操作人員接獲系統回報，發射「愛國者2型」與「愛國者3型」，幾乎同時摧毀射過來的2顆飛彈，可見IBCS計算速度有多驚人。

▼IBCS描繪出來的軌跡介面。（圖／擷取自missilethreat.csis官網）

IBCS將能推進陸軍現代化，不僅能成為陸軍未來整合防空與導彈防禦系統的智囊，也可望能防禦火箭、迫擊砲、巡弋導彈與無人機，增強間接火力防護能力。

白沙測試場負責人在媒體訪問中證實，IBCS的計畫自2009年啟動以來，已經花費27億美元（約台幣793億元）。該階段的測試將在9月中旬結束，陸軍將在11月20日開會討論，批准後將進入生產階段，計畫在2020年第三季或第四季，為第一支部隊配備IBCS。