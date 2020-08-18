集資中刮刮樂300萬頭獎夫婦竟吞掉　賠136萬換輕判定讞

▲黃姓夫婦吞掉集資頭獎彩券，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市黃姓夫婦2018年農曆過年期間，與4名友人集資9700元購買刮刮樂彩券，結果幸運刮中頭獎300萬元。但夫婦領出扣稅後的240萬獎金後，竟私吞獎金不分給他人。友人提告，夫婦遭起訴、一審判刑，二審高院審理時，夫婦賠償136萬元取得和解。高院最後將2人分別輕判6月、5月，均得易科罰金，妻子並獲宣告緩刑2年定讞。

判決指出，黃男與吳女結婚後，育有3名子女。2夫婦於2018年2月15日、當年除夕夜晚間，到張姓友人位在新北市五股的住處聚會，最後2夫婦與友人、友人女友、友人胞弟等4人，共同決定出資購買刮刮樂彩券，試試新年的手氣。6人最後集資9700元，並由吳女與另名友人到附近的彩券行購買彩券。

沒想到這批彩券真的刮出頭獎300萬元，但因為是農曆期間，眾人約定彩券先交由黃姓夫婦保管，等開工後再領出，並依照出資比例平分彩金。吳女在同年月23日上午9點半，就到銀行兌獎，領出扣除稅金的獎金240萬元，並存入自已的帳戶裡。而2夫婦決定私吞彩金，將其他4人依照比例可分得的彩金121萬餘元侵占；友人無法領到金錢，向警局報案提告，檢方對黃姓夫婦依照侵占罪提起公訴。

一審法院審理後，將夫婦判刑。案經上訴二審，高等法院審理時，夫婦坦承犯案，並決定賠償給付4人136萬元，雙方達成和解。高院最後夫婦均成立「侵占罪」，審酌2人將高額獎金侵占入己，藉此獲取高額不法所得，所為實難寬貸；然2人於犯後坦承犯刑，並與4名告訴人達成和解，因此將黃男、吳女分別判刑6月、5月，均得易科罰金。其中黃男因曾有酒駕前科，高院不宣告緩刑；至於吳女則獲得高院宣告緩刑2年的自新機會，全案定讞。

