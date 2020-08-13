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貴州燒烤店「回收剩肉」再烤一次　顧客大讚節約：吃不完可以退

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記者柯沛辰／綜合報導

中國國家主席習近平近日指示「制止飲食浪費行為」，網路吃播、大胃王文化首當其衝。許多媒體紛紛跟進宣傳，其中貴州有一家燒烤店標榜將吃剩的烤肉「回收消毒再上桌」，不僅顧客大讚節約，更受到美食微博追捧，結果影片一出立刻被網友罵翻。

影片名為《可以退的烤肉》，介紹一家位在貴州省貴陽市的「楊婆婆烤肉店」。店員驕傲地對鏡頭說，他們採取「人性化作法」，烤肉6毛錢一串，顧客吃多少算多少，吃不完就退錢，撇除蔬菜，他們會將剩餘的烤肉「二次高溫消毒」，也就是烤一次再上桌，「絕對沒有問題」。

▲▼貴州燒烤店「回收剩肉」再烤一次　顧客大讚節約：吃不完可以退。（圖／翻攝自微博）

▲店員驕傲表示，他們採取人性化作法，烤肉吃不完都可以退。（圖／翻攝自微博）

一名女顧客盛讚，這個作法首先避免了浪費，有時候可能點多了，「但我覺得退的時候，大家要注意一下衛生」。另一名女客人則說，剛開始會覺得有點衛生顧慮，但後來覺得這樣對消費者來說比較好一點，「你可能拿的多了，想吃的多了，但你吃不完又很浪費，這樣能節約一些」。

許多網友看完紛紛大罵，「活久見」、「地溝油也說自己是節約阿」、「反覆烤風味下降，致癌物質也會上升吧」、「這風向怎麼帶的」、「花錢買別人吃剩下的？不會吧，我還想當人呢」、「上下五千年第一次聽說吃別人剩飯成了一種美德，真把人當狗看阿」。

▲▼貴州燒烤店「回收剩肉」再烤一次　顧客大讚節約：吃不完可以退。（圖／翻攝自微博）

▲女顧客盛讚，這個作法避免了浪費。（圖／翻攝自微博）

有網友起底發現，這間「楊婆婆烤肉店」至少從去年就這樣做，質疑這種行為會造成病菌傳播，並讓致癌物大幅增加。對此，貴陽市雲岩區市場監管局回應，幾個月前就已要求店家停止這種模式，老闆也坦承錯誤，影片是去年6月拍攝，當時部門接獲檢舉，第一時間就處理了。

如今相關媒體、微博跟風貼出舊聞被罵翻，雖然已經陸續刪除影片，但仍引發網友熱議。

▲▼貴州燒烤店「回收剩肉」再烤一次　顧客大讚節約：吃不完可以退。（圖／翻攝自微博）

▲另一名女客人也說，這樣的作法能節約一些食材。（圖／翻攝自微博）

▲▼貴州燒烤店「回收剩肉」再烤一次　顧客大讚節約：吃不完可以退。（圖／翻攝自微博）

▲影片介紹，標榜店家賣的是「可以退的烤肉」。（圖／翻攝自微博）

▲▼貴州燒烤店「回收剩肉」再烤一次　顧客大讚節約：吃不完可以退。（圖／翻攝自微博）

▲烤肉一串售價6毛。（圖／翻攝自微博）

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