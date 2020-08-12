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家境富裕爸爸是醫師！北投警務員侵占民眾遺失物上萬元現金　遭警督察送辦

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▲▼北投分局。（圖／記者邱中岳攝）

▲北投分局。（圖／記者邱中岳攝）

記者張君豪／台北報導

離譜！台北市北投警分局拾得物業務承辦人才剛因貪汙遭起訴，又爆出接任的王姓警務員，居然假借職務之便，侵占11名民眾共1萬多元，遭第3任的林姓承辦人察覺異狀，立刻向北投警分局督察組檢舉，而王卻稱「忘記了」意圖卸責，北投警分局調查後，由市警局政風室以業務侵占罪移送辦，這才揭露這起離譜的警察侵占民眾財物情事。

根據北投警方表示：王姓2線2星警官，年約30多歲，督察系統調查，發該警官2019年9月1日到今年1月7日擔任拾得物業務承辦，負責將拾得遺失物輸入系統，並通知失主認領，但其中卻有其中11件，共計1萬多元的現金不知去向，接任的林姓員警擔心自己受到牽連，心忖：「這也太誇張了吧！」要求王姓警務員「補回」但王卻置之不理，林不堪可能遭受連，只好向分局督察組檢舉以求自保。

督察組約談王姓警務員後，王姓警官辯稱：不記得民眾拾獲的現金到哪去，忘記放在哪裡，但否認挪為己用。但離譜的是：今年4月，北投警分局林姓偵查佐侵占民眾遺失的4萬元現金，遭檢察官以貪汙罪起訴。

北投警分局督察組對於本案不敢大意，立刻通知警察局政風室展開調查，將王員以業務侵占罪函辦。北投警方也擔心，擔心4年前市長柯文哲因為北投警員包庇賭場，當時氣急敗壞表示：「明天要去北投分局上班」北市警局長陳嘉昌獲報後，震怒要求北市警局督察長到北投警分局督導警分局相關業務，並加強北投分局相關業務管理，希望避免類似貪瀆情況再度發生。

北投警方表示：涉案的王姓警官家境優渥，王員目前在法律研究所深造，父親還擔任醫師，平時並不缺錢花用，而全案現已移送檢方偵辦，警方擔憂王姓警務員遭政風系統移送法辦，目前先以業務侵占罪移送，遭檢察官認定犯罪事實後，變更為貪污治罪條例侵占非公用私有財物罪起訴。對於同僚為了1萬多元涉貪，認識王員的北投警分局警員私下透露「完全想不通幹嘛因小失大」、「為了1萬元，不但害自己身陷牢獄，也害了自己也害了長官，真的是因小失大」

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