快訊／第8號颱風「巴威」生成！氣象局10:30發布海上警報





▲熱帶性低氣壓生成為8號颱風巴威。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

根據日本氣象廳資料顯示，熱帶低壓TD10已生成今年第8號颱風「巴威」。氣象局表示，預期巴威將逐漸向東北方向偏轉。巴威將於今日深夜、明日清晨最近台灣，受其外圍環流影響，周末全台天氣不穩，北部、東部、南部恐都有雨。氣象局表示，將於今早10:30發布海上警報。

請繼續往下閱讀...

▲熱帶性低氣壓生成颱風巴威，不排除發布海警。（圖／氣象局）

氣象局表示，巴威未來會逐漸向北移動，通過台灣東方海面後朝琉球附近前進。巴威在今日深夜離台灣相對較接近，東半部及南部地區將有偶陣雨，同時東半部海域及恆春半島、蘭嶼、綠島風浪可能有較大變化，適逢周末假日海邊活動要多留意。

▲周末天氣不穩，水氣較多。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員陳伊秀表示，目前海面上環境有利颱風發展，其路徑持續向北，將通過台灣東部海面，預計今日深夜到明天清晨來到宜蘭外海，接近宮古島、琉球群島附近。

陳伊秀表示，巴威明日接近宮古島後，路徑將朝著日本南端陸地移動，不過颱風速度慢，又持續增強，預計明日到周三都會在海面移動，周三碰觸到太平洋高壓邊緣後，路徑再度轉變，轉為往西北邊移動，不會登陸日本。

陳伊秀表示，目前大環境沒有讓巴威減弱的趨勢，且它的速度很慢，強度很有潛力。今日深夜抵達宜蘭外海時，離台距離約170到200公里，今早10:30將發海警。另外還要視巴威的發展狀況，若增強的較強，則不排除發布陸上警報，但機率相對較低。

陳伊秀指出，巴威掃過東部海面，今起花東、宜蘭、南臺灣開始下雨，有短暫雷雨或陣雨，明日下半天開始，接近宜蘭外海，因此北台灣也開始有雨，深夜起雨勢較強，僅剩中部是好天氣，其他地區都會有陣雨。

▲巴威掃過台灣東部海面，周末北、東、南都有雨。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來