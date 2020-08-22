2縣市大雨特報！巴威最快今生成將快速增強　颱風尾甩雨「連下一整周」

▲氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在花蓮東南方220公里的海面，向北北東移動。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（22日）清晨對宜蘭縣、花蓮縣發布「大雨特報」，請注意瞬間大雨及強陣風。氣象專家吳德榮表示，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓沿台灣東側海面北上，並將發展為颱風「巴威」，周末兩天台灣的天氣會受到熱帶低壓或颱風外圍環流的影響；下周一起台灣附近引進西南風（颱風尾），並將持續一整周，其間的天氣會受西南風及水氣變化的影響，應繼續觀察。

氣象局發布「熱帶性低氣壓特報」表示，熱帶低壓今晨2時在花蓮東南方220公里的海面上，向北北東移動，時速13公里，未來有發展成輕度颱風的趨勢，請在巴士海峽、台灣東部海面及琉球南方海面航行及作業船隻特別注意；今台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及基隆北海岸有較強陣風及長浪發生的機率，請注意。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周日受到熱帶低壓外圍環流影響，東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區也有局部短暫陣雨，午後各地都有局部短暫雷陣雨，其中南部今午後雨勢最明顯，有局部豪雨發生機率，東北部、東南部和午後其他山區有局部大雨發生機率。

▼今受到熱帶低壓外圍環流影響，各地有雨。（圖／氣象局）



▼王品翔說，熱帶低壓最快今成颱。（圖／氣象局）

王品翔說，熱帶低壓最快今成颱，今最靠近台灣，海警機率有但偏低，還要再觀察；至於未來強度是否上看強颱的可性能沒很大，且屆時往東北方向離開，已離台灣較遠，將接近日韓一帶。

王品翔分析，周一、周二西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他各地多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周三至周五西南風再增強，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，由於熱帶低壓中心定位、強度估計，以及路徑預測的不確定性，發布警報的機率還不能完全排除。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬，未來轉向東北經琉球西方海面再北轉撲向韓國（紅虛線），美國模擬路徑則較偏東（藍虛線）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬下周一晚間8時預測圖顯示，其強度快速增強，未來轉向東北經琉球西方海面再北轉撲向韓國，美國（GFS）模擬路徑則較偏東；周末兩天台灣的天氣會受到熱帶低壓或颱風外圍環流的影響；下周一起台灣附近引進西南風（颱風尾），並將持續一整周，其間的天氣會受西南風及水氣變化的影響，應繼續觀察。



吳德榮分析，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今和周日熱帶低壓或颱風從台灣東側通過，各地雲量多有局部陣雨，東北部及南部的對流較強，應注意較大雨勢及「大雷雨」。



吳德榮表示，下周一、下周二引進西南風，水氣多、天氣不穩定，迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展的機率，其他地區晴朗炎熱；下周三至下周五西南風增強，不穩定度提高，迎風面南部、中部的清晨及午後「強對流」發展的機率更高，應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨），其他地區也有降雨機率。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）