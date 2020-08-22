巴威「還會增強變胖」估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐

記者陳俊宏／台北報導

北北基11縣市大雨特報！中央氣象局表示，原位於台灣東部海面的熱帶性低氣壓已於今天（22日）上午8時發展為輕度颱風「巴威」（BAVI），並於10時30分發布海上颱風警報。根據氣象局預報資料，巴威未來還會「增強變胖」，強度將來到中颱等級，而7級風暴風圈侵襲各地機率也出爐。

▲氣象局觀測，巴威上午8時中心位置在花蓮的東南東方約140公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

請繼續往下閱讀...

海上警報：台灣東半部海面（含綠島、蘭嶼）及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣

根據氣象局資料，各地未來120小時內受颱風7級風暴風圈的侵襲機率，以基隆市11%最高，其次為宜蘭縣10%、台北市7%、新北市5%、桃園市和花蓮縣3%、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣和連江縣則各為1%，其他縣市則為0%。

▼各地區暴風圈侵襲機率出爐。（圖／氣象局）

氣象局觀測，巴威今上午8時氣壓998百帕，中心位置在花蓮的東南東方約140公里海面上，以每小時14轉11公里速度，向北北東進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑60公里。

氣象局預測，未來48至96小時將是巴威強度巔峰，預估屆時近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里，已來到中度颱風等級，暴風圈也擴大。

氣象局上午近10時也對11縣市發布大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨；午後南投、南部地區及雲林、嘉義山區亦有局部大雨發生的機率，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風。

氣象局預報員陳伊秀指出，巴威掃過東部海面，今起花東、宜蘭、南台灣開始下雨，有短暫雷雨或陣雨，北台灣也開始有雨，深夜起雨勢較強，僅剩中部是好天氣，其他地區都會有陣雨；另外，還要視巴威的發展狀況，若增強的較強則不排除發布陸上警報，但機率相對較低。

▲▼巴威颱風上午8時生成。（圖／氣象局）

氣象局預報，今、周日颱風及其外圍環流影響，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，今南部地區有局部大雨或豪雨，東半部地區及午後其他山區亦有局部大雨發生的機率；下周一、下周二西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，下周三至下周五西南風增強，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼今受到颱風外圍環流影響，各地有雨。（圖／氣象局）

▼今晨0時至10時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）