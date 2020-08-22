巴威颱風最快今生成防豪雨彈！發警報機率曝　恐變強颱？關鍵時間出爐

▲氣象局觀測，熱帶低壓今晨2時在花蓮東南方220公里的海面，向北北東移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

防豪雨彈！中央氣象局今天（22日）清晨對宜蘭縣、花蓮縣發布「大雨特報」，請注意瞬間大雨及強陣風。氣象局預報員王品翔表示，位於台灣東部海面的熱帶性低氣壓，最快今發展成今年第8號颱風「巴威」（Bavi）；至於是否可能發布颱風警報，他指出，海上警報機率有但偏低，還要再觀察。天氣風險公司總監賈新興說，目前初步研判該系統發展至中颱的機率高，是否發展為強颱，周日將是觀察時間點。

氣象局發布「熱帶性低氣壓特報」表示，熱帶低壓今晨2時在花蓮東南方220公里的海面上，向北北東移動，時速13公里，未來有發展成輕度颱風的趨勢，請在巴士海峽、台灣東部海面及琉球南方海面航行及作業船隻特別注意；今台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及基隆北海岸有較強陣風及長浪發生的機率，請注意。

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▼王品翔說，熱帶低壓最快今成颱。（圖／氣象局）

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周日受到熱帶低壓外圍環流影響，東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區也有局部短暫陣雨，午後各地都有局部短暫雷陣雨，其中南部今午後雨勢最明顯，有局部豪雨發生機率，東北部、東南部和午後其他山區有局部大雨發生機率。

王品翔說，熱帶低壓最快今成颱，今最靠近台灣，海警機率有但偏低，還要再觀察；至於未來強度是否上看強颱的可性能沒很大，且屆時往東北方向離開，已離台灣較遠，將接近日韓一帶。

王品翔分析，周一、周二西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他各地多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周三至周五西南風再增強，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼今受到熱帶低壓外圍環流影響，各地有雨。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

賈新興21日在臉書表示，初步資料顯示，今凌晨至下午2時正是熱帶低壓逐漸接近日本宮古島附近；從預測相關資料顯示，它有機會增強為颱風的時間點，約在今下午2時至周日凌晨左右，此時，預估它也將離開宮古島，也是遠離台灣時，今是個重要觀測時間點，看熱帶低壓的實際發展狀況如何。

賈新興指出，至於很多報導說，它會發展為「強颱」或「今年第一個強颱」，目前初步研判發展至中颱的機率高；至於是否發展為強颱，周日是觀察時間點，它發展的位置大約在各家預測路徑圖中的拐點上3天至4天之間（72-96小時）。

賈新興提醒，這兩天台灣東半部海域的風浪大，大約在下周二之後，台灣周邊天氣狀況變得很不穩定，這是後續需要留意的地方。

▼各國模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）