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新北響應921國家防災日　三芝區農會地震災害擴大實地演練

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▲ 新北響應921國家防災日 三芝區農會地震災害擴大實地演練。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北響應921國家防災日，三芝區農會地震災害擴大實地演練。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市各農漁會為降低突發事件造成之災害損失，每年定期辦理演練，並於每季選出1家農漁會擴大辦理，供各農漁會參訪交流，本年度第3季「新北市農漁會辦理擴大重大突發事件因應措施演練」20日在三芝區農會舉行。

三芝區農會除配合新北市政府地震防災政策推動，也為響應921國家防災日，將每年例行防搶演練擴大舉辦為「地震災害事件因應措施演練」，本次演練為模擬地震發生時的救援應變措施，以人員就地掩護及各任務編組緊急應變能力為訓練主題，並包含地震時自我安全防護、緊急疏散避難及緊急救援行動等項目。

▲ 新北響應921國家防災日 三芝區農會地震災害擴大實地演練。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三芝區農會除配合新北市政府地震防災政策推動，將每年例行防搶演練擴大演練。

本次由三芝區農會總幹事郭錦炎親自坐鎮擔任指揮官，領導農會員工進行操演，藉擴大規模實兵演練，強化員工於災害發生時的反應速度及臨機應變能力，並將演練經驗詳實記錄做供日後參考。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，地震與其他類型災害不同，具有緊急、偶發、為時短及不可預測等特性，由於反應時間短，對於判斷力與行動力更是一大考驗，因此平時即應加強員工對天然災害之減災、整備、應變、復原觀念與能力培育，並落實地震防災教育，才能於災害發生時，將傷害降至最低。

農業局長李玟表示，臺灣位於地震帶上，地震發生頻率高，因此建立地震災害防護觀念十分重要，非常感謝本市各農漁會踴躍響應市府防災政策及國家防災日，唯有透過勤加演練，地震發生時才能沉著應對，也能持續為農漁村社區災害防護盡一份心。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北響應921國家防災日 三芝區農會地震災害擴大實地演練。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北響應921國家防災日 三芝區農會地震災害擴大實地演練。（圖／新北市農業局提供）

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