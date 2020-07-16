雲林縣西螺鎮公所增設「公園路燈管理所」　積極加強管理維護

▲雲林縣西螺鎮公所新增附屬機關「公園路燈管理所」16日進行揭牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮公所新增附屬機關「公園路燈管理所」，16日進行揭牌，西螺鎮公所公園路燈管理所，掌理業務包含西螺鎮轄內路燈管理、維修，以及鎮內公園維護、行道樹之管理維護事項，希望藉此提升效率，維護生活環境品質，保障用路人、居民安全。

雲林縣內目前有虎尾鎮、斗南鎮、古坑鄉、麥寮鄉設立公園路燈管理所，其他鄉鎮市則是由相關課室承辦處理。目前西螺鎮公所管理全鎮路燈約七千盞，公所亦正依據西螺鎮公共設施路燈認養維護管理辦法，積極推動路燈認養及加強管理維護。

西螺鎮長鄭玲惠表示，公園是民眾休憩、運動場域，行道樹、路燈則與用路人、在地居民生活息息相關，相關業務量多，在人力有限的情況下，總員額不更動，以加強維護管理效率，提供更完善的便民服務為目標，在今年正式新增公園路燈管理所，希望提供窗口有效掌握承辦業務的進度，讓鎮民享有安全舒適的生活。

公園路燈管理所所長李謀法表示，因應汛期將至，將提前預防行道樹傾倒等整備工作，自五月起啟動行道樹減災修剪作業及移除枯木，以降低颱風到來的災害。在此也呼籲鎮民，若是民眾私有所屬樹木，影響到公共交通之情形，請及時逕行修剪，大家一同攜手做好防災，多管齊下希望將災害風險降到最低。

西螺鎮公所表示，歡迎民眾進行認養路燈，ㄧ盞公共路燈每年維護費800元，可指定認養地點、燈號、盞數，鎮公所將於燈柱上張貼認養人之姓名加以表揚，歡迎民眾踴躍辦理，一同提升生活品質，一起照亮回家的路。若民眾有相關業務問題，歡迎撥打西螺鎮公所公園路燈管理所專線05-586-3203，轉906、907。

▲「公園路燈管理所」掌理業務包含西螺鎮轄內路燈管理、維修，以及鎮內公園維護、行道樹之管理維護事項。（圖／記者蔡佩旻攝）

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