雲林土庫134年製麵舖　第五代創出「麵條界的馬卡龍」擦亮百年招牌

記者蔡佩旻／雲林報導

來自泉州的製麵師謝安和，134年前來到雲林縣土庫鎮，倚著一身好手藝不僅養活了5代子孫，也豐富了土庫人的餐桌。「萬源製麵舖」第五代傳人謝語淇追溯自家麵舖根源，起自1886年（光緒六年），從傳統麵條走到養生五色麵，從被質疑「沒有人要買」、到肯定「年輕人想法」，重新擦亮百年招牌，謝語淇說「阿太」（外公的爺爺）應該也沒料想到。

▲「萬源製麵舖」以蔬果原色製出的麵條顏色會依蔬果的產季有所不同，堅持全天然，每批的顏色深淺不保證一模一樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

位於土庫鎮光明路上一處2層樓不起眼了老建築，門口掛滿飄逸的麵條，路旁竹篩中一顆顆五顏六色的麵球，透過溫暖陽光的洗禮，撲鼻而來的是謝家傳承五代的幸福麥香。第四代傳人謝麗華邊翻著麵球邊說，天氣好曬上一天就能乾，但必須看太陽的軟烈不定時翻面，必須得曬得均勻才行。

▲土庫鎮光明路上一處2層樓不起眼了老建築，門口掛滿飄逸的麵條，路旁竹篩中一顆顆麵球，透過溫暖陽光的洗禮，撲鼻而來的是謝家傳承五代的幸福麥香。（圖／記者蔡佩旻攝）



「一開始是想嫁到國外當貴婦啊，大學還特地選應用外語系念」第五代傳人謝語淇聳肩直言，謝語淇說，從小到大看就是看著外公外婆和媽媽坐在製麵機、揉麵台前，哪兒也去不了，所以從小就決定要嫁很遠，至少不要像長輩都顧在家裡，一年之中只休大年初一當天。但從外婆口中聽到未來沒有人要接手，突恍然，「沒人接？上百年的家業耶！」。

謝語淇問了表妹謝宣瑩「一起來做麵吧！」，表妹聽到後睜大眼說「很累耶！」；但倆姐妹對接手家業的想法在此時開始萌芽，並且深刻思量，有沒有不讓自己這麼累的做法，能好好經營下去但改變生活形態，兩全其美的方式。

▲謝語淇笑著說，除了南瓜是驚喜包之外最地雷的是蝶豆花，蝶豆花顏色一個沒調好會變成「老鼠灰」，剛開始嘗試還要四處拜託朋友幫忙消化掉。（圖／記者蔡佩旻攝）



傳統產業的轉型過程鬧家庭革命好像都是必經的路，謝語淇回憶一開始只是想換包裝，想把傳統龍鳳圖的包裝紙設計新潮一點，請設計師來規劃一系列的LOGO、包裝時，外婆拄著拐杖從屋裡走出來，怒氣沖沖對著大家說，「家裡的招牌會被妳毀掉」，但媽媽謝麗華一面安撫外公外婆卻也仍默默支持著。

2013年雲林農業博覽會，萬源製麵舖受邀設攤，比起周圍各式多樣的農特產，白色的麵條擺著，憑良心說真的是平凡無奇，謝語淇望著賣不出去的麵條，決定幫它穿上亮麗的外衣試試看，在健康、蔬食當道的日下，菠菜是第一款變色麵條的口味，果真在綠麵條上攤的第一天賣光光，但最值得開心的事情，是農博結束後，仍有許多消費者打電話來詢問何時要再製作口味麵條，想預訂宅配。

▲長輩的怒氣在媽媽謝麗華安撫下平息，卻也仍默默支持著謝家第五代姊妹。（圖／記者蔡佩旻攝）

謝語淇與表妹謝宣瑩接到數通詢問的電話後喜出望外，於是開始著墨找尋，身處雲林這農業大縣，可得好好利用，找尋可以成為健康加色麵條的原料，從菠菜、南瓜、蕃茄、火龍果到蝶豆花，謝語淇笑著說，除了南瓜是驚喜包之外最地雷的是蝶豆花，蝶豆花顏色一個沒調好會變成「老鼠灰」，剛開始嘗試還要四處拜託朋友幫忙消化掉。

謝語淇說明，以蔬果製出的麵條顏色會依蔬果的產季有所不同，每次購買的顏色深淺不保證一模一樣，菠菜產季在冬天，盛夏採購成本其實非常高；而南瓜則是驚喜包，外觀長得一樣，切開顏色其實有的差很多；最地雷的是蝶豆花，烹煮前與烹煮後的顏色要一至，花最多時間試驗；最常被客訴的是火龍果，製程中所有蔬果纖維不過濾，黑色的籽常被誤會是發霉，必須一一解釋。

▲謝語淇回憶想把傳統龍鳳圖的包裝紙設計新潮一點，外婆拄著拐杖怒氣沖沖對著大家說，「家裡的招牌會被妳毀掉」。（圖／記者蔡佩旻攝）

「做麵，一定要抱著做乎厝內底人呷ㄟ心情，這款麵才是正港ㄟ滋味。」謝永訓阿公總是這樣對著家人這樣說，謝語淇說，網路上架後和表妹把製好的麵一箱一箱往外搬，當時老人家不懂，他們認為麵店就是客人會上門掏錢來買，才是做生意，還偷偷問她們姐妹「是不是怕被阿公阿嬤罵，才偷偷把麵條搬去丟掉？」但在之後經過瞭解，也逐漸肯定她們的想法與做法，每到下午外公外婆就會與媽媽、舅舅坐在對面騎樓聊天，看著我們忙進忙出的樣子，這是另一種幸福。

▲萬源製麵舖門口掛滿飄逸的麵條，透過溫暖陽光的洗禮，撲鼻而來的是謝家傳承五代的幸福麥香。（圖／記者蔡佩旻攝）

「萬源製麵舖」從昭和時期開創迄今，從謝安和、謝萬宗、謝永訓等製麵人代代相傳，謝家女兒麗華從父親謝永訓手中接下了製麵舖，而今再將手藝傳承謝語淇、謝宣瑩兩姊妹，堅持著手工製麵、日曬等工法製麵，未因世代交替的創新而改變先人的製麵精神，「阿太」那份疼惜自家人的製麵情懷永不改變。

▲第四代傳人謝麗華翻著麵球，提到女兒對百年家業轉型的做法，不禁也驕傲的認可「年輕人有年輕人的想法」都好。（圖／記者蔡佩旻攝）



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