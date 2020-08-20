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雲林80年鳳凰老木「嘿～嘿～」應聲倒　樹下攤販遭壓傷送醫

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▲土庫庄役場外，無風無雨卻隱約聽見樹根處發出「嘿～嘿～」聲響，隨即應聲倒地，樹梢不偏不倚砸在關東煮攤車上。（圖／民眾提供）

▲土庫清潔隊派員於一小時內將樹幹分解並將現場清理完畢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家災害防救科技中心下午發布提醒雲林地區將有劇烈豪雨，疑似因暴雨連帶影響，土庫鎮原土庫庄役場前一棵80年遭蟲蛀掏空樹根的老鳳凰木今日晚間約8點突然應聲而倒；於樹下開攤賣關東煮的攤販無端遭受魚池之殃，不僅車毀人也受傷，送往虎尾若瑟院救治，土庫清潔隊派員於一小時內將現場清理完畢。

土庫鎮光明路與成功路轉角建築原為土庫庄役場，戰後作為土庫鎮公所，直到鎮公所於2002年搬至新大樓後閒置，並於2013年被登錄為雲林縣歷史建築，2015年修復完工，門外的人行道上巨大的鳳凰木已有80年歷史，附近居民指出，鳳凰木樹根應該是被螞蟻或蛀蟲啃噬，掏空很久了，加上今天下午的暴雨使掏空的樹幹浸濕，而倒塌。

▲土庫庄役場外，無風無雨卻隱約聽見樹根處發出「嘿～嘿～」聲響，隨即應聲倒地，樹梢不偏不倚砸在關東煮攤車上。（圖／民眾提供）

▲應聲而倒的鳳凰花木，將關東煮攤車砸壞，攤商更因此頭部受創。（圖／記者蔡佩旻攝）

被壓傷的陳姓攤商約30多歲，據隔壁鹹酥雞攤老闆娘回憶當時情景，下午雨停後，傍晚天氣轉好就一如往常前來擺攤，約7點多接近8點時，無風無雨卻隱約聽見樹根處發出「嘿～嘿～」聲響，隨即應聲倒地；樹梢不偏不倚砸在關東煮攤車上，「大家都嚇壞了！」，關東煮老闆被樹壓到，頭部撕裂傷趕緊打119送醫包紮，聽說是留院觀察，怕腦震盪。

▲土庫庄役場外，無風無雨卻隱約聽見樹根處發出「嘿～嘿～」聲響，隨即應聲倒地，樹梢不偏不倚砸在關東煮攤車上。（圖／民眾提供）

▲附近居民指出，鳳凰木樹根應該是被螞蟻或蛀蟲啃噬，掏空很久了，疑似加上下午的暴雨使掏空的樹幹浸濕，而倒塌。（圖／翻攝自Facebook／謝夙秋）

附近居民表示，這個樹下是附近居民的主要聚集地，這個路口鄰近菜市場也是整個土庫街主要交通樞紐，上午會有許多看護推著坐輪椅的阿公阿嬤到樹下聊天，傍晚到晚上也常有許多收工的居民散步到樹下休憩納涼，今天下雨椅子濕濕的才沒人來，也好險沒有造成更大的災害。

▲土庫庄役場外，無風無雨卻隱約聽見樹根處發出「嘿～嘿～」聲響，隨即應聲倒地，樹梢不偏不倚砸在關東煮攤車上。（圖／民眾提供）

▲附近居民指出，鳳凰木樹根應該是被螞蟻或蛀蟲啃噬，掏空很久了，疑似加上下午的暴雨使掏空的樹幹浸濕，而倒塌。（圖／翻攝自Facebook／謝夙秋）

土庫鎮公所獲報後派出多名清潔隊員，將樹幹分解後移除，約一個小時即將現場清理完畢；遭樹木砸傷的陳姓攤販被送往虎尾若瑟院包紮救治、進一步檢查傷勢。

▲土庫庄役場外，無風無雨卻隱約聽見樹根處發出「嘿～嘿～」聲響，隨即應聲倒地，樹梢不偏不倚砸在關東煮攤車上。（圖／民眾提供）

▲鳳凰花木應聲應聲而倒，將堅固的木椅壓斷數根座板。（圖／記者蔡佩旻攝）


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