斗六大學生校外宿舍路段垃圾滿地　議員王又民要求善盡維護管理

▲雲林縣斗六市崙南路兩旁草叢散落許多家庭垃圾，該地段部分屬台糖公司權責區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市崙南路兩旁草叢散落許多家庭垃圾，雲林縣議員王又民日前在議會總質詢時指出，該路段緊臨大學生宿舍，憂心學生及鄰近住戶行的安全。而該地段部分屬台糖公司權責區，台糖公司虎尾糖廠表示，今天已派員清除垃圾。環保局長鄭育麟則表示，將請權責單位善盡維護管理之責，環保局也會加強巡查。

雲林縣議員王又民出示影片說明，斗六市崙南路兩旁草叢散落10多袋垃圾包，但許久未見相關單位處理，且夜晚該路段光線昏暗，又經常出現群聚野狗，附近不但靠近學區，且有許多學生宿舍，他擔心學生及住戶的通行安全，要求相關單位盡速恢復該地整潔。

王又民也建議，該路段緊鄰環球科技大學、維多利亞雙語學校及大生校外宿舍並有多處住宅社區，應增設照明設備，若無多餘人力控管，未來可考量委由縣府或社區發展協會維護環境，還給用路人安定安心的道路。

該地段部分屬台糖公司權責區，台糖公司虎尾糖廠表示，今天已派員清除所有垃圾，未來地方政府若有需要開闢公園或自行車道，台糖也樂意配合提供土地。

雲林縣環保局長鄭育麟表示，環保局會請權責單位善盡維護管理之責，環保局也會加強巡查，若再發現類似情事，將先行勸導，若無改善則會依廢棄物清理法，裁罰1200至6000元罰鍰，並要求限期改善，倘若仍未改善，則會連續開罰或加重處分。

▲雲林縣議員王又民建議，該路段緊鄰學區宿舍應增設照明設備，若無多餘人力控管，未來可考量委由縣府或社區發展協會維護環境。（圖／記者蔡佩旻攝）

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