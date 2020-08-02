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西螺鎮公所邀三軍儀隊歡慶父親節　軍事風「爸」氣登場

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▲西螺鎮公所表揚模範父親以及熱心公益的好人好事代表典禮由鎮長鄭玲惠一一頒獎表揚，並授以勳章，表彰受表揚者的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮公所表揚模範父親以及熱心公益的好人好事代表典禮，由三軍儀隊進行花式操槍表演，軍人剛毅挺拔的姿態及整齊劃一的動作，讓民眾感受十足的隆重儀式及熱情活力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮公所用心規劃父親節隆重儀式，1日表揚模範父親，以及熱心公益的好人好事代表。以「軍事風格」為主題，不但將邀請函模設計成教召令，更安排獨一無二的進場儀式，由鎮長擔任指揮官，傳令兵傳捷報後宣令典禮開始，邀請退役國軍組成的三軍儀隊，進行震撼的軍禮迎賓秀。

西螺鎮公所邀請到退儀邦的成員均為三軍儀隊退伍弟兄。服役期間累積豐富的勤務經驗，退伍後依然秉持儀隊榮耀的傳統。無論刀、槍、旗等各種勤務皆精熟幹練。典禮開場由獲獎者走紅地毯進場，緊接著再由三軍儀隊進行花式操槍表演，軍人剛毅挺拔的姿態及整齊劃一的動作，讓民眾感受十足的隆重儀式及熱情活力，典禮由鎮長鄭玲惠一一頒獎表揚，並授以勳章，表彰受表揚者的辛勞。

▲西螺鎮公所表揚模範父親以及熱心公益的好人好事代表典禮由鎮長鄭玲惠一一頒獎表揚，並授以勳章，表彰受表揚者的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮公所表揚模範父親以及熱心公益的好人好事代表典禮由鎮長鄭玲惠一一頒獎表揚，並授以勳章，表彰受表揚者的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年度共有27位父親接受表揚，平均年齡約在76歲，最年長的是由廣福里推薦93歲的林德馨先生；最年輕是由振興里推薦63歲陳清標先生。獲得模範父親的廖丁川先生，育有四女一男，與妻胼手胝足養育子女，家庭和樂，重視子女的教養，使子女成家立業各有所成。平時熱心公益，敦親睦鄰，長期憑著一顆熱愛農業的心，投身於農產行銷工作讓農產品小包裝直接供應各大超市、量販店等，期望與農友共同創造永續經營的企業體，也榮獲今年雲林縣109年度模範父親表揚。

好人好事代表，總共表揚7位，平均年齡約在64歲左右，最高齡是新豐里推薦84歲姚三喜先生；最年輕的是廣興里推薦43歲的李國明先生。正興里魏國雄先生，長年修習活血功，除了自身鍛練身體，也在閒暇之餘，秉持熱心公益敦親睦鄰的精神，在公園指導學員鍛鍊身體，廣結善緣，且與妻子兒女經常捐助弱勢族群，關懷社會鄉里，廣結善緣，持續的發揮助人的精神，足可做為楷模。

西螺鎮長鄭玲惠表示，每一位獲獎者背後都佑許多令人動容的故事，值得作為時下青年的學習典範，藉由此次表揚活動，透過愛的宣誓、扇形義舉、榮耀勳章，希望讓各里模範父親與家屬、以及好人好事代表，共同分享這份榮耀及喜悅，每一位長年為家庭、社會辛勞奉獻，讓社會及家庭更加和諧穩固，值得大力表揚與肯定。

▲西螺鎮公所表揚模範父親以及熱心公益的好人好事代表典禮由鎮長鄭玲惠一一頒獎表揚，並授以勳章，表彰受表揚者的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮公所表揚模範父親以及熱心公益的好人好事代表典禮，共有27位父親接受表揚，好人好事代表總共表揚7位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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