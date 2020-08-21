　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐IG再曬驚人肌肉照　網留言虧「會讓玉珍整晚睡不著」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林昶佐在社群網站曬出好身材。（翻攝自林昶佐IG）

▲林昶佐在社群網站曬出好身材。（翻攝自林昶佐IG，下同）

記者林銘翰／台北報導

身兼閃靈樂團主唱的無黨籍立委林昶佐（Freddy）上月4日晚間驚喜現身Live house演出，令許多樂迷興奮不已，不過最讓人吸睛的則是他超精實的「冰塊盒腹肌」，照片流出後讓網友狂讚。對此，林昶佐日前再度在社群軟體Instagram曬出壯肌照，表示要送粉絲兩張後台小福利照，「明年大港如果有復辦，我就給大福利」。

「還我大港慈悲音樂會」上月4日於公館「THE WALL」開唱，邀來「INFERNAL CHAOS」、「OBSESS」、「FUTURE AFTER A SECOND」、「Burning Island 火燒島」、「槍擊潑辣 Guntzepaula」五組樂團一起與樂迷同歡，並邀請林昶佐擔任神秘嘉賓，讓現場氣氛嗨到最高點。林昶佐以上半身全裸的造型出場，更讓人驚訝的是他結實的胸肌，還有超明顯的「冰塊盒腹肌」，讓不少樂迷直呼「凍未條」。

隨後，立法院臨時會上月17日進行監察院人事同意權案投票時，國民黨團質疑程序有問題，要求停止投票，並與民進黨立委發生衝突。林昶佐當時表示，自己被國民黨立委陳玉珍伸手到褲袋裡搶選票，也引發網友驚呼「玉珍果然識貨！專挑立院男神下手！」

▲▼林昶佐在社群網站曬出好身材。（翻攝自林昶佐IG）

林昶佐2日晚間再度於Instagram上曬出2張壯肌照，表示深夜回到台北，為還沒睡覺的朋友送上兩張後台小福利照，並說「明年大港如果有復辦，我就給大福利」。

貼文一出後，讓不少粉絲紛紛點名陳玉珍，在下方留言「會讓玉珍整晚睡不著，又要想方設法讓她的鹹豬手合理化了」、「那要請陳玉珍當舞監」、「難怪某人要伸手」、「好像突然有點理解玉珍的心情了」、「你這樣下次阿珍又不知道出什麼招了」等，也讓林昶佐的精壯身材再度成為討論熱點。

其他人也看了這些新聞...

徐永明老爺酒店收「300萬現鈔」卻可交保　檢調原因曝光
北檢4度提訊李恆隆　密集調查抓「內鬼」、追「2000萬」賄款
快訊／趙正宇涉貪上千萬被收押　抗告遭駁回...續蹲看守所2個月

相關熱門新聞...

《聯合報》影射他借徐永明300萬　林佳龍找律師：捍衛清白
北檢被爆上周五「超規格」祕密就訊林佳龍　說詞出入追金流
被爆借徐永明300萬已被北檢就訊　林佳龍怒駁不實報導：將採取法律行動

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
父曾勸女兒「這人不要嫁」婚後真有小三　她搭絕命飛車慘死老公手
痛噴4000元電費！她求換變頻冷氣「房東已讀沒回」結局羨炸5
快訊／新北金山副所長執勤中昏迷　話講一半突倒地送醫搶救
快訊／伍佰出意外「左腳壓到扭曲骨折」　演唱會宣布延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

DPP台東黨部夜市擺攤　要幫民眾按摩還送氣球

金山小編猝死案11人審查小組成立　10天內召開首次會議

國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁：必定迫使敵犯台失敗

林昶佐IG再曬驚人肌肉照　網留言虧「會讓玉珍整晚睡不著」

黨內拱侯盧組合參戰2024？　侯友宜：全心全意做好新北市長

郝柏村追思會823在北市府舉辦　國民黨歷任主席齊聚緬懷

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯文哲：年資到可領月退也不需要教職

游錫堃喊話立院提早開議　首次朝野協商討論修憲委員會

陳佩琪稱有「琪粉」　柯文哲：她的最大粉絲只有我一個

國民黨要求速成立「司法精神病院」　怒轟弒母判無罪不符社會期待

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

DPP台東黨部夜市擺攤　要幫民眾按摩還送氣球

金山小編猝死案11人審查小組成立　10天內召開首次會議

國軍拍片「秀肌肉」反擊共軍挑釁：必定迫使敵犯台失敗

林昶佐IG再曬驚人肌肉照　網留言虧「會讓玉珍整晚睡不著」

黨內拱侯盧組合參戰2024？　侯友宜：全心全意做好新北市長

郝柏村追思會823在北市府舉辦　國民黨歷任主席齊聚緬懷

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯文哲：年資到可領月退也不需要教職

游錫堃喊話立院提早開議　首次朝野協商討論修憲委員會

陳佩琪稱有「琪粉」　柯文哲：她的最大粉絲只有我一個

國民黨要求速成立「司法精神病院」　怒轟弒母判無罪不符社會期待

華春瑩邀到訪新疆　蓬佩奧：作秀「中共導遊團」不值一提！

規避資產外移限制？過去一年近1.5兆加密貨幣流出中國

精品口罩再添一！BURBERRY「格紋口罩」價格曝光　入手還能做公益

Gail交120字作文功課「中文筆跡」難得曝光！　全網驚嘆：比我美太多了

陳喬恩深夜視訊…富二代男友警告不准上傳！　她照樣PO網「恩愛畫面全曝光」

Google 試圖整合旗下視訊軟體　Duo 將與 Meet 合併

耶魯大學教授「嗑誠實藥丸」　呼籲學生準備面對死亡！

快訊／台中正德醫院工人「右小腿到膝蓋」被工程車輾過！　無呼吸心跳搶救中

《看臉時代》作家確診「高燒喪失味、嗅覺」：死也要畫出完結

達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

政治熱門新聞

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

發5000三倍券？　政院：目前沒有考慮

傳民視超正女記者將出任高市原民會主委！

阿布斯確定出任　高市原民會主委

陳建仁：3狀況會嚴重失真

即／陳其邁今晚公布3副市長人選

陳時中動怒原因曝光　沈富雄六點分析：手段拙劣！

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯P：年資到可領月退

當精神領袖遭嘲弄　陳佩琪怨：難道我如此不堪又不識大體？

蔡英文挺陳時中　曝「不普篩」原因

陳其邁以準市長身份進市府！證實小內閣有亮點

韓國瑜20金句重現　站台脫口「吃鵝蛋」

86折IKEA家具？全台近40人遭詐騙

更多熱門

相關新聞

陳玉珍美照超驚艷！ 　美女主播讚：認不出來

陳玉珍美照超驚艷！ 　美女主播讚：認不出來

有「金門女戰神」之稱的國民黨立委陳玉珍，日前被台北市議員徐巧芯在臉書曝光上節目的新造型，並開玩笑說這是「新朋友」，與平時相差極大的形讓不少網友看了紛直呼：「太神了！」然而卻也遭部分網友譏笑是「農曆七月到了」、「明顯修很大」，對此，美女主播則在照片底下聲援，讚嘆「第一眼真的認不出來」。

王王定宇考察東沙島洩密　恐觸法！

王王定宇考察東沙島洩密　恐觸法！

陳玉珍：王定宇當年考察東沙島錄影還發臉書

陳玉珍：王定宇當年考察東沙島錄影還發臉書

考察東沙島前夕遭取消　陳玉珍質疑中間有「看不見的手」

考察東沙島前夕遭取消　陳玉珍質疑中間有「看不見的手」

藍委考察東沙島「官兵禁休」　葉毓蘭：假消息！請法辦

藍委考察東沙島「官兵禁休」　葉毓蘭：假消息！請法辦

關鍵字：

林昶佐陳玉珍腹肌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面