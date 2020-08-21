林昶佐IG再曬驚人肌肉照　網留言虧「會讓玉珍整晚睡不著」

▲林昶佐在社群網站曬出好身材。（翻攝自林昶佐IG，下同）



記者林銘翰／台北報導

身兼閃靈樂團主唱的無黨籍立委林昶佐（Freddy）上月4日晚間驚喜現身Live house演出，令許多樂迷興奮不已，不過最讓人吸睛的則是他超精實的「冰塊盒腹肌」，照片流出後讓網友狂讚。對此，林昶佐日前再度在社群軟體Instagram曬出壯肌照，表示要送粉絲兩張後台小福利照，「明年大港如果有復辦，我就給大福利」。

「還我大港慈悲音樂會」上月4日於公館「THE WALL」開唱，邀來「INFERNAL CHAOS」、「OBSESS」、「FUTURE AFTER A SECOND」、「Burning Island 火燒島」、「槍擊潑辣 Guntzepaula」五組樂團一起與樂迷同歡，並邀請林昶佐擔任神秘嘉賓，讓現場氣氛嗨到最高點。林昶佐以上半身全裸的造型出場，更讓人驚訝的是他結實的胸肌，還有超明顯的「冰塊盒腹肌」，讓不少樂迷直呼「凍未條」。

隨後，立法院臨時會上月17日進行監察院人事同意權案投票時，國民黨團質疑程序有問題，要求停止投票，並與民進黨立委發生衝突。林昶佐當時表示，自己被國民黨立委陳玉珍伸手到褲袋裡搶選票，也引發網友驚呼「玉珍果然識貨！專挑立院男神下手！」

林昶佐2日晚間再度於Instagram上曬出2張壯肌照，表示深夜回到台北，為還沒睡覺的朋友送上兩張後台小福利照，並說「明年大港如果有復辦，我就給大福利」。

貼文一出後，讓不少粉絲紛紛點名陳玉珍，在下方留言「會讓玉珍整晚睡不著，又要想方設法讓她的鹹豬手合理化了」、「那要請陳玉珍當舞監」、「難怪某人要伸手」、「好像突然有點理解玉珍的心情了」、「你這樣下次阿珍又不知道出什麼招了」等，也讓林昶佐的精壯身材再度成為討論熱點。

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