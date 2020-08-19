考察東沙島前夕遭取消　陳玉珍質疑中間有「看不見的手」

▲東沙島考察行程被取消，陳玉珍質疑中間有「看不到的手」技術性干擾。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院內政委員會原訂20日赴東沙島考察，卻在出發前夕遭國防部以「申請時間急迫作業不及」駁回。對此，內政委員會召委陳玉珍回應，國防部的理由令人啼笑皆非，她已配合改為機密考察，且過去考察都是6天前申請，質疑中間有「看不到的手」技術性干擾，痛批民進黨為了阻撓立委赴東沙島考察，什麼鬼理由都可以搬出來騙人。

海洋委員會今天上午發函給內政委員會駁回東沙島考察行程。理由包括：一，考量區域情勢影響及地屬重要軍事管制區戰備安全等因素，建請改以機密考察方式進行；二，有關申請考察時間急迫作業不及，無法如期完成審查及完備作業程序。

對此，陳玉珍表示，看到這樣的來函，真是叫人啼笑皆非，民進黨政府為了阻撓立委赴東沙島考察，什麼鬼理由都可以搬出來騙人。

她表示，這次考察要改採機密考察方式進行，一點也不反對，但是空軍司令部卻沒有告訴立法院，機密考察的作業程序是什麼？是要簽保密同意書？需要辦理安全查核？此外，國防部或海巡署在過程當中從來沒有要求配合機密考察作業程序，到了出發前才來公文說要採機密作業辦理，這是什麼行政流程？

陳玉珍指出，內政委員會分別在104年、105年及107年安排至東沙島考察，外交國防委員會也分別在103年、105年及107年三次考察東沙島，其中，107年由民進黨召委王定宇委員帶隊，以「因應中共在南海武力擴張考察東沙島防務」為由登島考察，顯示南海情勢從來沒有安穩過，而這幾次考察也從來沒有採機密作業。

針對空軍司令部稱「申請考察時間急迫作業不及」，陳玉珍強調，過去幾次考察的作業時間，每次委員會都是在6天前發給受考察機關來辦理，「為何過去作業毫無問題，這次就異常艱辛？時代在進步，怎麼效率卻降低？」

至於空軍司令部說考量區域情勢影響，要以機密考察辦理。陳玉珍則表示，海委會才剛辦完「2020東沙巡禮─海域安全及國家公園生態體驗營」，大學生到東沙島生態體驗就沒有機密問題，立委登島考察行政單位就要機密辦理，這是什麼邏輯？

陳玉珍說，其實民進黨政府要阻擋立委去考察，大大方方的講就好，不需要再去編造太多理由，否則只是讓人容易看破手腳。

▼對於國防部稱「申請時間急迫作業不及」，陳玉珍表示，早在出發六天前就發函辦理。（圖／陳玉珍辦公室提供）