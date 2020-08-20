考察東沙島遭控洩露機密　陳玉珍反擊：王定宇當年考察錄影還發臉書

▲國民黨團召開「阻撓國會東沙考察宣示主權 蔡政府在怕什麼？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院內政委員會原訂20日赴東沙島考察，遭國防部以「申請時間急迫作業不及」為由取消。內政委員會召委陳玉珍質疑執政黨一直蓄意亂帶風向，指控國民黨洩露機密、影響官兵休假等，更點名民進黨立委王定宇在2018年考察東沙島時，從飛機還沒降落就開始錄影紀錄，還發到臉書，反問「這算不算洩露國家機密？」

國民黨團20日召開記者會，書記長林奕華指出，過去六年來曾4次考察東沙島、2次考察太平島，立院不管內政、國防委員會都有慣例去東沙考察，且過去國會助理也可參加，這次陳玉珍安排時已配合到連助理、媒體都不能去，只有委員去，有史以來最限縮、也是最配合的一次。

林奕華強調，此次考察的目的之一是慰勞官兵，並拿出黨團原本要送的慰勞金紅包，上面寫下「守衛南海疆土」等字，此外，陳玉珍準備了金門風獅爺鑰匙圈、葉毓蘭買了100張台鐵永保安康車票、溫玉霞則是打算送蛋黃酥給官兵。

陳玉珍批評，她14日就發文給海委會，跟往例一樣提前六天，執政黨卻帶風向說國民黨立委要去添亂、竊取機密，她質疑，2018年5月18日中共轟6K在南海起降，同日王定宇以「因應中共在南海武力擴張，考察東沙島及慰勞官兵」為由發文考察東沙，難道那個時間考察就不危險嗎？

陳玉珍還說，王定宇當時甚至在臉書發布考察影片，飛機還沒降落就開始錄影，一路上包括海域、島、飛機、機場等設施都清楚拍到，「請國防部回答，這是軍用機場，這算不算洩漏國家機密？」

▼陳玉珍點名王定宇在2018年考察東沙島時，從飛機還沒降落就開始錄影紀錄。（圖／翻攝自王定宇臉書）