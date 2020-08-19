網傳陳玉珍考察東沙島「官兵禁休」　葉毓蘭：請刑事局全力偵辦假消息！

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委陳玉珍20日安排立法院內政委員會委員到東沙島考察，但卻傳出前線海巡官兵私下抱怨被「禁止休假」。對此，陳玉珍19日出面反駁此為網路假訊息，同黨立委葉毓蘭也隨即要求刑事局要全力偵辦假消息。

針對陳玉珍安排內政委員會的委員赴東沙島考察，民進黨立委就批評，是花公帑「偽出國」；此番說法讓陳玉珍非常不能接受，她強調考察在5月就已經規劃，當時因為天候因素無法成行，行程才延後至今，考量的是國軍士氣。

然而，不少前線海巡官兵私下表示，近來對岸軍隊在南海周邊地區的軍事壓力不斷提高，包括從台灣馳援的陸戰隊弟兄，早就已經投入加強戰備，不少人還為此減少假期，配合部隊戰訓，而近期又因應立委考察，有近20位官兵被通知要拉下班機，其中其實有不少人是先前已經減少假期投入戰訓的弟兄。

針對官兵因立委考察而傳出「禁假」，海巡署東南沙分署發出新聞稿澄清，一、 為維護官兵休假權益，本分署委商民航機每週往返東沙島1航次，每次停留約30分鐘後隨即返臺，其中第三週航班停留3小時，以因應專案任務，雖該航次官兵排休人數較少，仍可滿足島上人員休假。二、本次接獲委員考察日期適逢第3週專案行程，並未影響官兵排休及禁止休假情事。

葉毓蘭19日也透過臉書向行政院長蘇貞昌喊話，「你能容忍這種假消息充斥，破壞朝野和諧，製造動盪不安嗎？這樣子的帶頭作亂，法辦剛剛好而已吧？」並強調，沒有影響官兵排休、沒有禁止休假，這樣的假消息刑事警察局請全力偵辦吧！

陳玉珍19日受訪表示，其實民進黨政府不想讓國民黨立委去東沙考察就直說，不要一方面假機密之名來杯葛考察，另方面又放假消息，刻意抹黑，醜化考察的正當性。

據了解，東沙群島因為是軍事用地，登島前要向軍方提出申請，這次東沙島考察團，5月底已安排，但由於當時天氣因素，再加上立法院要開臨時會，才會延後至8月20日，考察內容除了解海巡在東沙島防務現狀外，也將去看看東沙環礁國家公園維運現況。