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影／彰化篩檢惹議...葉彥伯「重來我還是會做」數度哽咽：比中央多做一點

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記者唐詠絮、林昱萱／彰化報導

彰化衛生局主動對居家檢疫無症狀者進行採驗，時間長達半年，被指揮中心派請政風單位調查，掀起全台輿論，而彰化衛生局長葉彥伯與指揮官陳時中隔空交火，不過他21日出面時哽咽提到，「我們就是多做一點，希望防疫狀況可以好一點」、「重來我還是會做」、「台灣防疫是真的做得很好，這國際間都肯定，所以我們也都很認同」。

▲影／彰化篩檢惹議...葉彥伯「重來我還是會做」數度哽咽：比中央多做一點。（圖／彰化縣政府提供）

▲葉彥伯數度哽咽。（圖／彰化縣政府提供）

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葉彥伯表示，「這些所有監測流程有沒有出問題，半夜接到縣長打電話關心，隔天阿中部長就打給我，我就說要追蹤紀錄，我們很快的叫我們同仁全力幫忙，我們很快就掌握找線索，中央地方一條心，把疫情守住了，我看到報導，我每次都想到，上下一條心的感覺，讓這些紛擾趕快過去。」

葉彥伯表示，「安排就醫採檢，民眾都是同意的，不會擔心傳染給家人，從4月開始這樣做，有3家醫院，入境人數也少了，我們就多驗一點，一天採檢量也就是10來個，多做一點我們就多放心，做採檢不就是讓大家放心嗎？以一個在防疫的單位，比中央多做一點，如果知道有這些紛擾，還是會這樣做。」

葉彥伯提到，「這些精準篩檢都是依照中央規定社區通報採檢來做，才來申請相關費用，昨天部長有說，只要有醫生診療，費用就是會由中央支付」而他也表示，「絕對沒有行政上對中央不尊敬，在地方單位，檢驗量能到通報機制也許跟部長所講的報告在認知上有差異，未來會改進」。

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