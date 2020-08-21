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身兼台灣篩檢學會理事長挨批「未利益迴避」　葉彥伯：就是一個通訊地址

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▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化衛生局主動對居家檢疫無症狀者進行採驗，時間長達半年，被指揮中心下令政風單位調查掀起熱議，也追查到局長葉彥伯擔任台灣篩檢學會理事長，還安插人員在協會內，葉彥伯在受訪時一度哽咽，並強調，那就是一個通訊地址要提供給內政部收發公文用，議員曹嘉豪則說，這真是一個「可怕的風向」。

恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶在臉書粉絲專頁發文，透露彰化縣衛生局長葉彥伯本人就是台灣篩檢協會的理事長，質疑是否有利益迴避的問題。

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▲彰化縣衛生局滿滿加油花籃。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣衛生局送來滿滿加油花籃。（圖／記者唐詠絮攝）

「這個台灣篩檢協會的理事長，和彰化衛生局長同名同姓？」邱豑慶也秀出台灣篩檢協會理監事會名單，發現除了葉彥伯之外，彰化縣衛生局還有4人都在名單中。

葉彥伯今天對此也一併說清楚，台灣篩檢學會的地址就是一個通訊地址，學會有時會有些內政部的公文要寄過來，那就是一個通訊地址要提供給內政部收發公文用，也是完全沒有支領薪水。

▲彰化縣曹嘉豪議員發文。（圖／翻攝自曹嘉豪臉書）

▲彰化縣曹嘉豪議員發文。（圖／翻攝自曹嘉豪臉書）

而彰化縣議員曹嘉豪就說，所謂的學會就是學術研究單位，「篩檢學會」是針對癌症與慢性病篩檢進行研究。並非針對新冠病毒進行相關防疫行為，此職務還是無給職，這真是一個「可怕的風向」。

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