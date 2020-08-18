辣妹開房接客第2天..他躲旅社「激情發射」！完事下秒詭異昏厥　送醫不治

▲阿宏提供旅社房間當性交易場所的行徑，被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間旅社的負責人，但他卻將房間提供給2位小姐，作為性交易之場所，每次收取200元之費用，但其中一次嫖客「阿昌」（化名）在與小姐進行完性交易後，卻突然昏迷不醒，經送醫搶救後仍是宣告不治，全案因此曝光。對此，法官審理後，判阿宏3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏是台南某間旅社的負責人，但他卻基於意圖使女子與他人為性交行為，而容留以營利之犯意，讓兩名小姐以每次200元之價格，在該旅社的房間內從事性交易。不過，離奇的是，其中一名小姐才剛進行完第二次的性交易，嫖客阿昌就於性交易後昏迷不醒，經送醫救治後不治死亡。

警方經醫院通報後，前往該處查緝，而法官認為，阿宏助長賣淫風氣，對社會善良風俗產生不良影響，惟念其年事已高，於法院審理時已坦承犯行，尚有悔意，且容留女子的數量不多，在考量其犯罪動機、目的、情協、獲益之後，依圖利容留罪，共二罪，各判他有期徒刑2月，合併執行應執行有期徒期3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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