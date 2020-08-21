「彰化衛生局叫我自行去篩檢」她住防疫旅館2天！接到電話：自費會很貴

▲彰化篩檢惹議。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化衛生局採檢居家檢疫者風波持續延燒，就有從美返台的居家檢疫者（化名A女）現身爆料，自己5月期間剛回台時，在防疫旅館住得好好的，怎料彰化衛生局主動聯絡，叫她家人送她去篩檢，甚至強調「妳現在不去篩檢，之後自費會很貴！」

恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶在臉書發文，表示剛從美國回來的A，防疫觀念很好，一回國就去入住防疫旅館，避免傳染家人和他人，「結果彰化衛生局反而要求她家人去把她從防疫旅館接出來，是想傳染誰？想造成什麼破口？想要消化什麼快篩試劑？想要推廣什麼篩檢學會？還是想做什麼大型人體研究嗎？」

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▲▼對話截圖。（圖／翻攝自臉書／麻的法課 - 邱豑慶醫師）

從對話中可見，A女表示，回台在防疫旅館住2天後，彰化縣衛生局於5月22日打來，問她是否要在5月24日前往醫院篩檢；然而，在她反問如何前往，有無專車接送時，對方卻回答，專車都已安排滿了，請她家人載，後來還說現在不普篩的話，之後自費篩檢會很貴。

一席話讓A女傻眼，直言「我住防疫旅館就是為了避免和家人接觸，請家人載有點奇怪吧？」結果對方並沒有正面回應，最後她也並沒有去檢測；另外，A也補充道，自己當時每天都有回報，沒有任何症狀和病徵，體溫也都是正常的。