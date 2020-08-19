進包廂83分鐘後...外國妹「手抓小內內」站沙發狂搖：我內褲穿反　3人全看傻

▲花花被依法判3月徒刑（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／基隆報導

一名女子「花花」（化名）是一間小吃店的負責人，但她卻雇用外籍女子「小雨」（化名）、「小紅」（化名）在裡面進行陪酒、坐檯，甚至為了攬客，還讓她們從事脫衣的猥褻行為。對此，基隆地院審理後，依法判花花3月徒刑。

判決指出，花花是一間小吃部的現場負責人，同時兼任櫃台工作，而她雇用越南籍的小雨、小紅當店內的坐檯小姐，並以1檯2個半小時300元的價格當作坐檯費、並以1檯300元、每人低消200元的價格營利，未料她卻為了想要有更多收入，讓兩名小姐從事猥褻之行為。

花花將3名男客安排到6號包廂後，隨即指示小雨、小紅到裡面服務，而進去短短1小時23分鐘後，小雨就已經將內褲脫掉拿在手上，並站到沙發上露出下體供男客觀覽，而小紅也將內褲褪至腳踝位置，而遭到警方查緝後，小雨辯稱，事發當時自己並沒有站到沙發上，是因為發現內褲穿反，才會想到隔壁包廂換。

此外，花花也辯稱，自己有要求小姐們只能單純陪客人喝酒聊天，小姐們在包廂內的行徑與其無關，但法官認為，小雨、小紅在如此多數人均能共見共聞之場所，卻仍是有恃無恐從事脫衣陪酒行為，也不擔心被花花發現，認定若無花花的授意或默許，兩人應當不敢如此有恃無恐。

對此，基隆地院審理後認為，花花、小雨用脫衣陪酒方式招攬客人，以賺取金錢之方式，已經破壞社會善良風俗、敗壞風氣，且犯後均否認犯行，難見悔悟之心，因此依犯共同犯意圖營利公然猥褻罪，判花花3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日；依共同犯意圖營利公然猥褻罪，判小雨拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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