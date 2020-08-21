彰化篩檢風波「葉彥伯vs陳時中」一次看！從政風調查...到理事長身分遭起底

▲葉彥伯先前強調，一切都依規範依法行政。（圖／記者唐詠絮攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中央大動作政風調查彰化衛生局，激起各界輿論狂燒，而彰化衛生局長葉彥伯也數度與指揮官陳時中隔空交火，眼看風波越演越烈，《ETtoday新聞雲》記者整理出懶人包，讓讀者快速了解事件始末。

美返台少年「無症狀被採檢」確診！逆時中被政風調查

一名10多歲長住美國的本國籍少年（案485），8月5日入境台灣迄今無疑似症狀，8月15日經彰化衛生單位採檢，於17日確診，並收治住院隔離。

由於和過往程序不符，指揮官陳時中下令政風單位針對衛生局正式進行調查；而彰化縣衛生局長葉彥伯則表示，一切尊重指揮中心決定。

葉彥伯「逆時中」遭調查！各界反彈

●彰化縣長王惠美力挺葉彥伯局長，「勇於主動防疫、超專業判斷」，也說一切尊重中央的作法，靜候調查結果，強調會以縣民的健康為優先。

●立委黃秀芳、謝衣鳳發文表示，對於中央要出動政風調查感到極度不解。

●台大公衛教授詹長權被追問此事時，表示「搞不懂政府為什麼這麼做？台灣怎麼了？很難過！」

●中國附醫感染科主治醫師王任賢指出，因為該名少年是指揮中心認為不用進行篩檢的對象，如今被查出是無症狀感染者，面子掛不住才會震怒調查。

●彰化醫師群深夜寫長信給陳時中，內文指出「我們彰化縣醫師們的大家長—衛生局，究竟犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法？要以政風相逼。」

●台北市議員羅智強痛批，彰化縣揪出確診，陳時中竟下令政風調查，「好大官威，陳時中什麼時候成了共產黨，竟容不下台灣版的李文亮。」

●前陸委會副主委張顯耀稱讚彰化衛生局長葉彥伯「才是我們需要的政府官員」，並批評，陳時中不願面對台灣疫情真相。

▲陳時中指出，大動作調查彰化衛生局，是因為身為指揮官需要掌握所有狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

彰化「精準篩檢」恐自造防疫破口！採檢竟看被隔離者意願

醫師林靜儀指出，按照規定，自國外返國而在機場無症狀者，進入隔離14天之中，是不能與人接觸的，若隔離過程中出現各種症狀，應依照1922指示，在防護下就醫，醫療機構和採檢人員也必須得到資訊而做個人防護。但彰化衛生局讓該案例居家隔離第10天前往採檢，是不是等同於在「自造」防疫破口。

隔空交火3次！陳時中要全面掌握篩檢 葉彥伯：疫調是地方權責

▲陳時中與葉彥伯隔空交火。（圖／記者周亭瑋製表，點圖放大）

駁採檢屬地方權責！ 陳時中：指揮中心開設時「由中央授權」

針對葉彥伯一言「採檢屬地方權責」，陳時中20日接受廣播專訪時重申，指揮中心的職責應該要掌握所有情況，看起來與程序不符的事情應該進行調查，看是作為政策精進，或程序是否符合規定等，都要去釐清。同時也感嘆，「政風好像被污名化了！」

他也直言，如果沒有讓社會有信任事實呈現，以後討論都會淪於口水，防疫期間，對全民凝聚共識會有不好影響。政風去調查難免緊張且污名化，但防疫期間，把事實正確揭露調查清楚，反而更重要。

葉彥伯曝心聲：很難過初衷被誤解

葉彥伯表示，今年4月台灣疫情進入高峰，自歐美地區抵台者皆屬高危險群，又根據居家檢疫數據來看，有2至3成有症狀者會進一步採檢，另外有輕微症狀者則易被忽略，因此彰化縣衛生局自今年4月至7月底，針對居家檢疫者包含有症狀、無症狀者，皆依程序進行「精準篩檢」，目前已完成超過1400件的採檢個案，而篩檢前均有詢問過當事人是否同意接受採檢。他也難過表示，「一切都是有根據，初衷卻遭外界誤解。」

陳時中自曝「葉彥伯關鍵通話」：各說各話才啟動政風調查

陳時中在廣播節目上透露，18日和葉彥伯通電話，當時和他說「應該進行通報」，但葉僅回應「科學上站得住腳」。

陳時中強調，這件事情科學上不是完全不被認可，但今天並非僅是一個研究，我們面對的是國家資源分配與人民生命保護的問題，有研究想法很好，但這個想法和目前實施的通則不同，「彰化如果有計畫這麼做，應該要呈報到指揮中心，雖然地方有權管之責，但指揮中心成立就要再指揮中心授權下執行，這一點應該弄清楚。」

隔空交火「葉彥伯少說兩件事」 陳時中決定辦了

彰化縣長王惠美親上火線，力挺葉彥伯，強調檢疫過程完全依照中央防疫規定，一種是由家屬帶口罩直接送到醫院，衛生局會通報醫院，讓患者從檢疫路線進入，不會接觸到一般民眾；另一種是透過119或防疫專車前往，同樣會先通知醫院，從疫情開始到現在，「我們的標準就是依照中央的標準在做」，費用全都是由醫院向衛福部申請。

王惠美也提到，所有案例都有線上檔案，衛福部應該都看得到，彰化縣政府是在沒有增加費用的情況下，與台大合作調查新冠肺炎血清抗體。

然而，陳時中指出，對於精準檢驗的數量以及標準，葉彥伯皆未給予明確的回答。

▲陳時中接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

葉彥伯另一身分遭起底！是台灣篩檢學會理事長

民進黨彰化縣黨部主委、彰化前市長邱建富連發2篇文談論篩檢爭議，包括「縣府是否已經違反14天隔離規定？針對高危險群自行篩檢4個月經費從哪來？篩檢試劑是否由中央授權？」他認為，由第三方政風處調查非常合情合理。

不僅如此，還有網友爆料，起底葉彥伯另一身分就是社團法人台灣篩檢學會的理事長。

彰化居家檢疫者陸續自爆「衛生局要我自己去醫院篩檢」

●一位居家檢疫者8月9日在貼出發文，自稱6月17日從越南河內返國，隨後從桃園機場搭防疫專車一路直接回家；然而，彰化縣衛生局在他回台第三天，安排他進行新冠病毒採檢，等候採檢過程中還收到警政單位簡訊提醒：已經離開居家隔離地點。

當初，他還特地確認，「有沒有安排專車？要不要通報派出所？」衛生局最後要求他，在指定日期「自行開車」前往彰濱秀傳醫院接受採檢，3天後通知他結果為陰性。

●一位居家檢疫者日前也向恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶爆料，她5月期間剛回台時，在防疫旅館住得好好的，怎料彰化衛生局主動聯絡，叫她家人送她去篩檢，甚至強調「妳現在不去篩檢，之後自費會很貴！」

葉彥伯「重來我還是會做」數度哽咽：比中央多做一點

葉彥伯21日現身回應風波，「這些所有監測流程有沒有出問題，半夜接到縣長打電話關心，隔天阿中部長就打給我，我就說要追蹤紀錄，我們很快地叫同仁全力幫忙，也很快掌握找線索，中央地方一條心，把疫情守住了，我看到報導，我每次都想到，上下一條心的感覺，讓這些紛擾趕快過去。」

他還提到，「安排就醫採檢，民眾都是同意的，不會擔心傳染給家人，從4月開始這樣做，有3家醫院，入境人數也少了，我們就多驗一點，一天採檢量也就是10來個，多做一點我們就多放心，做採檢不就是讓大家放心嗎？以一個在防疫的單位，比中央多做一點，如果知道有這些紛擾，還是會這樣做。」

葉彥伯也強調，「絕對沒有行政上對中央不尊敬，在地方單位，檢驗量能到通報機制也許跟部長所講的報告在認知上有差異，未來會改進。」

遭起底篩檢協會理事長！葉彥伯：就是一個通訊地址

針對被起底台灣篩檢協會理事長，葉彥伯今天也一併說清楚，台灣篩檢學會的地址就是一個通訊地址，學會有時會有些內政部的公文要寄過來，那就是一個通訊地址要提供給內政部收發公文用，也是完全沒有支領薪水。

▼葉彥伯數度哽咽。（圖／彰化縣政府提供）