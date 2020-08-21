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力挺陳時中政風調查彰化篩檢！魏明谷：可做為後續防疫經驗

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▲魏明谷力挺陳時中。（圖／翻攝自魏明谷臉書）

▲魏明谷希望防疫一條心。（圖／翻攝自魏明谷臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局採檢無症狀少年確診，遭到指揮中心下令政風調查，話題持續延燒，前縣長衛明谷在個人粉專公開po文並認為指揮官陳時中的調查是為了「防止吃案」疑慮，一旦調查清楚，也可做為後續防疫經驗，或是政策精進的參考，況且事件調查都還沒有具體結果，呼籲網民不要隨意臆測謾罵。

魏明谷指出，該事件調查的具體結果，以及萬人普篩的結果均尚未出爐，實在不用進行不必要的臆測評論、隨意批評謾罵。而且指揮官陳時中在稍早時已強調，由第三方相對公正的政風處出面調查是為了防止吃案疑慮，目的是要調查這件案件是否跟現有程序不符，一旦調查清楚，也可做為後續防疫經驗，或是政策精進的參考，認為這是有益全民，也是作為指揮官的負責任作為。

請繼續往下閱讀...

魏明谷相信，面對這場前所未見的新冠肺炎疫情，無論是從中央的流行疫情指揮中心，或是地方上各衛生局的所有人員，大家都是竭盡心力處理每一個個案。

▲魏明谷力挺陳時中。（圖／翻攝自魏明谷臉書）

我們民眾也確實配合中央防疫政策，勤洗手、戴口罩，團結齊心，對抗這名看不見的敵人，歷經超過半年的戰鬥，終於使台灣獲得舉世無雙、碩果斐然的防疫成果。

所以更要呼籲大家，基於全民公共利益，完善個人防疫意識，持續配合中央流行疫情指揮中心的政策，請靜下心來，用 智慧分辨 每一句耳語、用 客觀評估 每一則新聞，用理性調解 每一次爭議，才能讓國家保持健康的狀態。

魏明谷同時期盼地方能與中央防疫一條心，透過這次事件，檢討修正採檢規範，調整腳步，重新出發，共同堅守疫情防線。

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