驚悚撞擊畫面曝光...2歲女童陪媽買早餐「遭吊車追撞」亡！　阿公上班接噩耗崩潰

記者鄧木卿、白珈陽、林昱萱／台中報導

台中市18日上午7時許，發生一起死亡車禍，事發當時一名懷孕約31周的32歲孕婦，騎車載2歲大的女兒外出要去買早餐，卻與無照的李男駕駛的一台大型重機具吊車發生碰撞，導致2歲女童受困輪下慘死。另外，稍早驚悚的撞擊畫面也隨之曝光。

▲孕婦騎機車載女兒外出與吊車擦撞，2歲女童卡輪下慘死。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

這起事故發生在18日上午7時57分，事發當時黃姓孕婦騎車，後座載著年僅2歲的女兒去買早餐，卻在行經東洲路時，與一台吊車相撞，導致機車上的2歲女童遭捲入車底。黃女見狀後，趕忙跑下車察看並要求駕駛停車，而一旁路過的民眾看到後，也趕忙上前協助，而女童的阿公、父親在上班途中接獲噩耗，趕到現場後難以接受，畫面讓人鼻酸。

雖然在民眾、警消合力的搶救下，女童仍是不幸死亡，而這令人心碎的撞擊畫面，也讓人看了為之鼻酸。吊車司機也表示，事發當下並未注意到前方有機車，發現撞到之後，也有立即下車查看。此外，至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

辣妹開房接客第2天..他躲旅社「激情發射」！完事下秒詭異昏厥 送醫不治

在家裡和國中妹來5次...退役軍人當庭認錯！法官猛噴399字勸世文：淫為萬惡首

心碎撞擊影片曝...無照吊車追撞！2歲女童輪下慘死 孕媽「光腳狂奔」呼救