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熱帶低壓增強...「離台超近」！恐醞釀成颱　彭啟明曝關鍵時間點

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▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲菲東熱帶擾動可能增強為颱風。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

菲律賓東半邊的「熱帶擾動」正逐步發展中，目前還不是颱風，但氣象達人彭啟明表示，明後天可能會漸漸增強，甚至成為熱帶性低氣壓，不排除會變成今年第8號颱風。此外，他提醒，目前此熱低發展離台灣實在很近，所以請大家要有心理準備，「提高一下警覺」。

彭啟明指出，菲律賓東半邊有個熱帶性低氣壓逐步在發展，不排除明後天就會變成颱風，目前所有預測都指向東部外北上，「所以離台灣相當的接近」。

請繼續往下閱讀...

彭啟明透露，目前大環境的低壓還在慢慢發展，有機會在北上的過程中，到了台灣的東半邊就可能變為颱風，接著往琉球方向北走，但還是有些預測是較接近台灣東半部，所以到底會離台灣多近，就是明後天要關注的焦點，「因為它距離台灣發展實在很近，所以請大家要有心理準備。」

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

另外，天氣職人吳聖宇也指出，目前在呂宋島東方海面的熱帶擾動90W正逐漸北上，結構依然鬆散，不過未來在較為有利的大氣環境下，將有發展增強的趨勢，預估明天進入巴士海峽時可能發展為熱帶性低氣壓，周六來到台灣以東時，有機會進一步增強為輕度颱風；如果生成，將是今年第8號颱風巴威（BAVI）。

氣象局則表示，目前菲律賓東方海面有一熱帶擾動正在組織當中，未來會逐漸向北移動，通過台灣東方海面後朝琉球附近前進的機率比較高。由於路過的大氣海洋環境有利發展，未來有變成熱帶性低氣壓的機率，亦不排除走到琉球附近時有成為颱風的可能。

至於對台灣的影響程度，氣象局表示，周六是這個熱帶系統離台灣相對較接近的時候，東半部及南部地區偶陣雨，同時東半部海域及恆春半島、蘭嶼、綠島風浪可能有較大變化，適逢週末假日海邊活動要多留意。

▲▼巴威颱風可能生成。（圖／中央氣象局）

▲巴威颱風可能生成。（圖／中央氣象局）

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