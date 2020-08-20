又要有新颱風！「巴威」最快周六生成　未來路徑、影響台灣程度出爐





▲專家預估，8號颱風巴威最快周六生成。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

目前位在菲律賓東邊的熱帶擾動90W仍在緩慢發展中，天氣風險公司總監賈新興初步評估第8號颱風重要時間點，預估明天有機會發展為熱帶性低氣壓，最快周六下午增強為颱風。

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▲8號颱巴威預估重要時間點。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興表示，菲東熱帶擾動90W最快周六下午增強為颱風，8/22深夜至8/23清晨通過宮古島至那霸之間，8/26晚上登陸韓國。下周天氣初步以8/25為區隔，8/25之後預測台灣天氣相對很不穩定，但仍舊有其不確定性因素，先行關注後續的變化。

天氣職人吳聖宇指出，目前在呂宋島東方海面的熱帶擾動90W正逐漸北上，結構依然鬆散，不過未來在較為有利的大氣環境下，將有發展增強的趨勢，預估明天進入巴士海峽時可能發展為熱帶性低氣壓，周六來到台灣以東時，有機會進一步增強為輕度颱風；如果生成，將是今年第8號颱風巴威（BAVI）。

▲菲東熱帶擾動周六來到台灣以東時，有機會進一步增強為輕度颱風。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

不過隨著太平洋高壓持續東退，90W來到台灣以東後，預期將逐漸向東北方向偏轉，因此雖然有機會發展為颱風，但是接下來可能已經在遠離台灣的過程，暫時看起來除非它未來24-48小時內發展的速度快於預期，不然應該對台灣陸地以及近海的直接威脅性不是太大。

吳聖宇說，預估明天（21日）90W進入巴士海峽，台灣附近仍大致為偏東風環境，東半部有局部短暫陣雨，西半部還是有熱對流雷雨發展機會，天氣型態還沒有很大改變。明晚起隨著90W北上靠近台灣東南海面，花東、恆春半島一帶持續會有迎風面降雨的機會。

周六（22日）90W來到台灣以東，強度逐漸發展，不過大部分的雲雨帶應該會落在海面上，加上它的風場結構也是東、南側較強，西、北側較弱，對迎風面的北部、東北部、東部有機會帶來一些短暫陣雨，但降雨的狀況應該不大。

▲周六台灣海峽這一側預期有背風低壓發展，條件有利於較為旺盛的熱對流出現，不排除引發局部性的大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

不過，反而是台灣海峽這一側預期有背風低壓發展，條件有利於較為旺盛的熱對流出現，不排除引發局部性的大雷雨，並且有可能一直延續到晚上，整體大氣環境不穩定，提醒大家注意，海邊的風浪也增大，暫時不宜前往海邊活動。

周日90W應該已經向東北移動趨向琉球海域，強度也達到颱風等級，不過對台灣來說相對遠離，只是台灣已經陷入低壓帶環境內，大環境的綜觀風向也將隨著颱風北上而漸轉西南風，西半部有出現降雨的機會，仍要留意局部較旺盛的對流降雨，東半部也會有局部短暫陣雨。

▲吳聖宇指出，下周一開始台灣應該會有一段時間都在西南風的環境內，迎風面中南部可能每天都會斷斷續續有下雨的狀況。（圖／記者李毓康攝）

下周一開始台灣應該會有一段時間都在西南風的環境內，迎風面中南部可能每天都會斷斷續續有下雨的狀況，西南風的風速不是太強，但仍將帶來較多的水氣以及不穩定大氣，背風面北部、東半部也要留意較為旺盛的熱對流雷雨。

吳聖宇說，目前來看這種位在季風低壓西南風內不穩定的天氣型態，看來要維持至少下周一週的時間，也就是會有一段時間是容易降雨的天氣，提醒大家多加留意。

▲巴威颱風可能生成，一張圖看未來天氣。（圖／中央氣象局）

氣象局則表示，目前菲律賓東方海面有一熱帶擾動正在組織當中，未來會逐漸向北移動，通過台灣東方海面後朝琉球附近前進的機率比較高。由於路過的大氣海洋環境有利發展，未來有變成熱帶性低氣壓的機率，亦不排除走到琉球附近時有成為颱風的可能。

至於對台灣的影響程度，氣象局表示，周六是這個熱帶系統離台灣相對較接近的時候，東半部及南部地區偶陣雨，同時東半部海域及恆春半島、蘭嶼、綠島風浪可能有較大變化，適逢週末假日海邊活動要多留意。

最後，氣象局提醒，熱帶擾動的強度、路徑和距離台灣的遠近，預測的不確定性比較高，氣象局將會密切注意各種觀測和預測資料的最新變化，也請大家多留意最新發布的預報資訊。

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