「無花果」結構扎實直撲對岸　專家預警下周天氣：變化大，擾動容易發展

記者賴文萱／台北報導

第7號無花果颱風今（18）日上午生成，天氣風險指出，結構完整、紮實，雖然對台灣的影響不大，但將直撲對岸的廣西，對廣東、廣西、海南島可能帶來很大的風雨。氣象達人彭啟明則說，周末開始到下周是轉換周期，下周的變化情境較大，容易有擾動發展的機會。

▲無花果颱風將直撲對岸的廣西，對台灣的影響不大。（圖／翻攝自天氣風險）

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天氣風險表示，無花果颱風結構完整、紮實，直撲對岸的廣西，對廣東、廣西、海南島可能帶來很大的風雨。至於台灣這禮拜天氣都是典型夏季型態，由於偏東南風的關係，午後雷陣雨的熱區會落在「竹苗至高屏」的丘陵與山區，南部平地也要注意午後大雷雨。

▲近日午後雷陣雨熱區落在「竹苗至高屏」的丘陵與山區，南部平地也要注意午後大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

彭啟明說，預計這幾天到周六，各地將是太平洋高壓勢力下，相當炎熱的天氣，靠山區仍有午後雷陣雨發生機會。而周六到周日開始，西南季風會增強，台灣附近開始轉為偏西南風，除了較為潮濕的水氣，容易有午後雷陣雨發展起來，在西半部，尤其是中南部要稍微留意降雨將會增多。

要特別留意的是，未來周末開始到下周的天氣趨勢不確定會增高，也就是預測的分歧度增高，劇本差異頗大。彭啟明指出，在南海或到菲律賓東方海面區域，要留意是否擾動發展起來，這好像又回到8月初開始的不穩定狀態，容易有擾動發展的機會。

彭啟明表示，不過目前仍偏向南海到菲律賓東方海域附近，明顯偏西，不是傳統在菲律賓東方海面較遠處生成。這類較接近菲律賓或南海附近的低壓發展成颱風，生長的速度都相當快，常常發布颱風時很快就會發布海上警報，有時候會讓人措手不及。

同時，颱風的環境條件較不顯著，導引氣流有時不是很明顯，變化較多，但好處是颱風接近陸地時，強度大約是輕度到中度颱風等級附近。

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