影／熱帶低壓最快今生成！明深夜恐成颱巴威　「1條件」達成就會發海警

記者李宜秦／台北報導

位於菲律賓東部海面的熱帶擾動90W持續向東北方移動，中央氣象局表示，該系統有機會於今日形成熱帶性低氣壓，預計明日深夜來到宜蘭外海，屆時強度也會增強，有機會達到颱風的等級。若90W在宜蘭外海時成颱，就會發布海上警報，強度若又更強，也不排除發布陸上警報可能性。

▲週末各地天氣不穩。（圖／記者李毓康攝）



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氣象局預報員陳伊秀表示，目前海面上環境有利90W發展，今日有機會形成熱帶性低氣壓，路徑持續向北，將通過台灣東部海面，預計明日深夜到後天清晨來到宜蘭外海，接近宮古島、琉球群島附近，屆時有機會生成颱風。

陳伊秀表示，90W週日接近宮古島後，路徑將朝著日本南端陸地移動，不過該系統速度慢，又持續增強，預計週日到週三都會在海面移動，週三碰觸到太平洋高壓邊緣後，路徑再度轉變，轉為往西北邊移動，不會登陸日本。

▲熱帶擾動有機會生成今年第8號颱風巴威。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

陳伊秀表示，目前大環境沒有讓90W減弱的趨勢，且它的速度很慢，強度很有潛力。明日深夜抵達宜蘭外海時，離台距離約170到200公里，若屆時已成為颱風，就會發布海上警報。另外還要視90W發展狀況，若增強的較強，則不排除發布陸上警報，但機率相對較低。

陳伊秀指出，90W掃過東部海面，週六起花東、宜蘭、南臺灣開始下雨，有短暫雷雨或陣雨，明日下半天開始，接近宜蘭外海，因此北台灣也開始有雨，深夜起雨勢較強，週日僅剩中不是好天氣，其他地區都會有陣雨。