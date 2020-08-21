　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／熱帶低壓最快今生成！明深夜恐成颱巴威　「1條件」達成就會發海警

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者李宜秦／台北報導

位於菲律賓東部海面的熱帶擾動90W持續向東北方移動，中央氣象局表示，該系統有機會於今日形成熱帶性低氣壓，預計明日深夜來到宜蘭外海，屆時強度也會增強，有機會達到颱風的等級。若90W在宜蘭外海時成颱，就會發布海上警報，強度若又更強，也不排除發布陸上警報可能性。

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,汽車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲週末各地天氣不穩。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員陳伊秀表示，目前海面上環境有利90W發展，今日有機會形成熱帶性低氣壓，路徑持續向北，將通過台灣東部海面，預計明日深夜到後天清晨來到宜蘭外海，接近宮古島、琉球群島附近，屆時有機會生成颱風。

陳伊秀表示，90W週日接近宮古島後，路徑將朝著日本南端陸地移動，不過該系統速度慢，又持續增強，預計週日到週三都會在海面移動，週三碰觸到太平洋高壓邊緣後，路徑再度轉變，轉為往西北邊移動，不會登陸日本。

▲▼熱帶擾動有機會生成今年第8號颱風巴威。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

▲熱帶擾動有機會生成今年第8號颱風巴威。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

陳伊秀表示，目前大環境沒有讓90W減弱的趨勢，且它的速度很慢，強度很有潛力。明日深夜抵達宜蘭外海時，離台距離約170到200公里，若屆時已成為颱風，就會發布海上警報。另外還要視90W發展狀況，若增強的較強，則不排除發布陸上警報，但機率相對較低。

陳伊秀指出，90W掃過東部海面，週六起花東、宜蘭、南臺灣開始下雨，有短暫雷雨或陣雨，明日下半天開始，接近宜蘭外海，因此北台灣也開始有雨，深夜起雨勢較強，週日僅剩中不是好天氣，其他地區都會有陣雨。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
乾隆七星劍插「麻豆龍喉」力破出皇帝傳說　神秘巧合連結陳水扁和
巴威颱風最快明晚生成　「2條件」達成海陸警齊發
女肚子痛倒路邊將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩45萬人感動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上最佛燒臘店「65元吃到飽」地點曝光了！　當地人吃一次變常客：在北部

經營客人像對待家人　東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績

21日口罩懶人包！中衛「7色一次全開」快搶月河藍　屈臣氏、蝦皮限量販售

「彰化衛生局叫我自行去篩檢」她住防疫旅館2天！接到電話：自費會很貴

影／熱帶低壓最快今生成！明深夜恐成颱巴威　「1條件」達成就會發海警

乾隆七星劍插「麻豆龍喉」力破出皇帝傳說　神秘巧合連結陳水扁和馬英九

彰化是「防疫作為or學術研究」？醫揭背後真相…關鍵在「薄薄一張紙」

力挺陳時中政風調查彰化篩檢！魏明谷：可做為後續防疫經驗

影／彰化篩檢惹議...葉彥伯「重來我還是會做」數度哽咽：比中央多做一點

遠雄人壽形象廣告最新力作　邀請新世代佼佼者入鏡

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

《只因我們天生一對》WatTine甜蜜回歸！　Bright撲倒Win…「摸頭殺」超寵溺

史上最佛燒臘店「65元吃到飽」地點曝光了！　當地人吃一次變常客：在北部

經營客人像對待家人　東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績

21日口罩懶人包！中衛「7色一次全開」快搶月河藍　屈臣氏、蝦皮限量販售

「彰化衛生局叫我自行去篩檢」她住防疫旅館2天！接到電話：自費會很貴

影／熱帶低壓最快今生成！明深夜恐成颱巴威　「1條件」達成就會發海警

乾隆七星劍插「麻豆龍喉」力破出皇帝傳說　神秘巧合連結陳水扁和馬英九

彰化是「防疫作為or學術研究」？醫揭背後真相…關鍵在「薄薄一張紙」

力挺陳時中政風調查彰化篩檢！魏明谷：可做為後續防疫經驗

影／彰化篩檢惹議...葉彥伯「重來我還是會做」數度哽咽：比中央多做一點

遠雄人壽形象廣告最新力作　邀請新世代佼佼者入鏡

趙立堅指控澳學生拿台灣錢挑撥陸吉關係　外交部：公然抹黑令人不齒

陳其邁以準市長身份進市府　小內閣名單一一曝光他證實了！

特斯拉股價突破2000美元創新高！　馬斯克身價暴增至2.79兆元

史上最佛燒臘店「65元吃到飽」地點曝光了！　當地人吃一次變常客：在北部

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！　見面4次「2次直接開房激戰」15cm男友…羞曝新歡長寬尺寸

轟轟轟轟！教士又敲滿貫砲　連4場夯大滿貫史上第一

中職／兄弟下半季墊底　周思齊邀全隊當癩蛤蟆

竹聯幫大哥討某錢「強押辦帳戶+電話卡」　轉售詐騙集團...被害人險成共犯

心儀女同事被追走！22歲男不忍心報復「女神」　竟然砍她室友洩憤

經營客人像對待家人　東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

好市多「超大粒蛋黃酥」！內行：一顆吃不完

即／葉彥伯數度哽咽：我們就是多做一點

無牌瑪莎拉蒂警無視　外送員違規秒開罰

汽燃費抽獎400位得獎名單出爐

彰化精準篩檢　葉彥伯少說兩件事

低壓今將生成！明深夜恐成颱巴威

陳時中親口揭「不知彰化篩檢」原因

12星座這些舉動就是討厭你

正妹家教激戰人夫！大老婆蒐證遭反擊

熱帶低壓離台超近！彭啟明曝「關鍵時間點」

篩檢協會理事長是葉彥伯！　醫師：恐涉利益迴避

阿滴南投出遊　鷹眼網友曝細節：戀愛了！

路邊買2顆捧水蜜桃捧場　爆噴500大鈔驚呆

更多熱門

相關新聞

熱帶低壓離台超近！彭啟明曝「關鍵時間點」

熱帶低壓離台超近！彭啟明曝「關鍵時間點」

菲律賓東半邊的「熱帶擾動」正逐步發展中，目前還不是颱風，但氣象達人彭啟明表示，明後天可能會漸漸增強，甚至成為熱帶性低氣壓，不排除會變成今年第8號颱風。此外，他提醒，目前此熱低發展離台灣實在很近，所以請大家要有心理準備，「提高一下警覺」。

又要有新颱風！巴威最快周六生成

又要有新颱風！巴威最快周六生成

8號颱「巴威」可能突襲生成！

8號颱「巴威」可能突襲生成！

無花果出現「危險徵兆」周圍閃電噴發

無花果出現「危險徵兆」周圍閃電噴發

專家預警下周天氣變化大　擾動易發展

專家預警下周天氣變化大　擾動易發展

關鍵字：

颱風下雨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面